Javier Aguirre habría borrado a estos jugadores de la Selección Mexicana

Durante su más reciente conferencia de prensa, Javier Aguirre señaló que algunos jugadores quedarían excluidos de futuras convocatorias de la Selección Mexicana debido a su falta de compromiso con el equipo. Por ello, no estarían considerados para el Mundial de 2026.

Las declaraciones del técnico del equipo nacional generaron incertidumbre sobre qué futbolistas podrían quedar fuera de las próximas listas del 'Vasco', lo que también pondría en duda su participación en la próxima Copa del Mundo.

"He hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no... 'no en ese momento, que tal y cual', gracias, no podemos esperarte. A la selección hay que venir sí o sí y con ganas, no a fuerzas", aseguró Aguirre.

Las especulaciones sobre qué jugadores podrían ser excluidos se intensificaron tras las declaraciones de Aguirre, quien afirmó que ciertos futbolistas habían mostrado desinterés hacia el nuevo proyecto estratégico de la Selección Mexicana.

¿Qué jugadores estarían vetados de la Selección Mexicana?

Según información de Fox Sports, uno de los jugadores que habría sido descartado por Javier Aguirre es Luis Romo, mediocampista de las Chivas.

Romo habría decidido no asistir a la convocatoria para la Copa Oro, lo que podría haber influido en su posible exclusión de futuras listas de la Selección Mexicana.

"Yo me enteré que Romo también es uno a los que le han marcado 'la cruz' en esta selección nacional, al futbolista que ahora es de Guadalajara", aseguró Gustavo Mendoza de Fox Sports.

Otros reportes también ponen en la lista de vetados a Luka Romero de Cruz Azul, que cuenta con la nacionalidad española, argentina y mexicana por haber nacido en Durango, mientras su padre jugaba futbol en aquel estado.

Richard Ledezma, nuevo futbolista de Chivas, sería el otro futbolista que habría comprometido un futuro llamado al Tri. El ex del PSV también cuenta con la nacionalidad estadounidense, por lo que también está en el radar del cuadro de las Barras y las Estrellas.

Será cuestión de tiempo para ver qué futbolistas son llamados por Javier Aguirre para afrontar los próximos partidos amistosos, en donde irá armando su lista final para el Mundial de 2026.

