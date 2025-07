Después de conseguir el pase a la gran final de la Copa Oro, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que la obtención del título ante Estados Unidos sería el reflejo de que todo el trabajo realizado durante la justa no fue en vano.

“Con un título, eso nos daría fuerza; intentar ser congruentes con lo que decimos y lo llevamos a cabo. Sería bueno para nosotros el domingo estar acertados de cara a portería, seguirnos bien con la pelota, seguir acertándonos, seguir buscándonos, seguir entrando bien de aquí al domingo. Sería buena la concepción del título porque reflejaría que no es en vano el trabajo que hacemos, que sigue el proceso”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que no eligió a los futbolistas de la Selección ni por edad ni por experiencia, por lo que fue la mentalidad el principal aspecto por el que los convocó, ya que actualmente ve a jugadores mexicanos con ganas de ayudar a sus compañeros.

“Elegí no por la edad ni por la experiencia, sino por la mentalidad, y este niño (Gilberto Mora) tiene 16 años y mi Guillermo Ochoa tiene 39, y tiene la misma mentalidad. Los ganadores competitivos entrenan intensamente y ahí yo no veo las edades; veo mexicanos con ganas de trascender, mexicanos con ganas de ayudar al compañero. Hemos formado un buen grupo, hemos estado juntos muchos de nosotros, y la verdad, créemelo por favor, que no me fijo en los rendimientos, en los entrenamientos y en el funcionamiento colectivo e individual”, agregó.

Al final, el estratega del equipo tricolor elogió la participación de Gilberto Mora ante Honduras, asegurando que es un gran talento, por lo que consideró que se tiene mucha suerte de que sea mexicano.

“No creo, bajo ninguna circunstancia, que a este muchacho le pueda la presión o le pueda el entorno, lo puedan marear. Estoy seguro de que no. Es cierto que físicamente es un niño todavía. La vez pasada sintió calambres en los gemelos; hoy también se va apagando, pero físicamente. Los hombres lo llevaban al límite en cuanto a arriba y barridas y tal, y ahí, en ese aspecto, él, a pesar de que no se esconde, no tiene como mayor virtud el choque cuerpo a cuerpo. Pero ya lo dije desde el primer día: dejándolo suelto a él para jugar, da goles de gente grande. Tiene mucho talento y es mexicano. Fíjate tú qué buena suerte tenemos”, concluyó.

