La Confederación de Futbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) manifestó este sábado 16 de noviembre su "condena enérgica" ante la agresión sufrida por el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre. Durante el partido de ayer entre Honduras y el equipo nacional Tricolor en Tegucigalpa, un aficionado lanzó una lata que golpeó en la cabeza al entrenador. La Concacaf adelantó que abrirá una investigación sobre el incidente.

La Concacaf ha pasado el caso a la Comisión Disciplinaria de la Concacaf para su" revisión e investigación" debido a la gravedad de la agresión, que causó al "Vasco" Aguirre una herida con sangre, informó la organización en un comunicado.

"La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el futbol", asegura la confederación perteneciente a la FIFA.

El suceso tuvo lugar al final del partido en el que Honduras se impuso a México por 2-0, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Nations League de la Concacaf.

Cuando se acercó a saludar al técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, el entrenador mexicano fue golpeado en la cabeza por un objeto, lo que causó que comenzara a sangrar y requiriera atención médica inmediata por parte del personal.

Aguirre restó importancia al incidente, mientras que Rueda expresó su rechazo: "Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento".

