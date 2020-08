Javier Abella lamenta ubicación de Atlas en la tabla general

Desea un mejor presente y futuro, porque la posición que ocupa Atlas en la tabla general desde hace algunos torneos, no es digna de un equipo con una historia tan rica, así lo consideró José Javier Abella, quien desea darle vuelta a la situación ganando el próximo encuentro.

"El partido contra Querétaro es sumamente importante, ese partido nos puede dar el cambio de chip. El equipo sabe la importancia de este partido".

Abella llegó a Atlas de cara al Clausura 2020 y en el torneo actual ha participado en dos partidos como titular, disputando un total de 173 minutos. El lateral regresó a la actividad la fecha anterior al empate a cero frente a Santos, luego de perderse tres partidos por lesión.

"Me sentí bien, creo que el equipo entendió muy bien la idea que nos transmitió Diego (Cocca), que nos hizo llegar por medio de Rubén y transmitirla bien a la cancha. Fue importante mantener el cero atrás y eso es muy rescatable".

Precisó el elemento del Zorro que desde el partido anterior, el timonel argentino Diego Martín Cocca ya influyó en el parado del equipo, pues ha estado trabajando con el plantel a través del director técnico interino, Rubén Duarte.

"Cada técnico, cada cuerpo técnico tiene su idea y lo que nosotros los jugadores tenemos que hacer es transmitir esa idea a la cancha. Diego nos transmitió a través de Rubén, partir de un orden, que busquemos ser sólidos en defensa y lo hicimos muy bien frente a Santos".

La plantilla le quedó a deber mucho al anterior cuerpo técnico, porque Rafael Puente siempre buscó lo mejor en pero le faltó ser respaldado, así lo reconoció el lateral rojinegro.

"La urgencia de ganar está, obviamente tenemos la espinita de no poder conseguir los resultados. Son cosas que pasan en el futbol, cuando los resultados no se dan, el que se tiene que ir es el técnico. Nosotros no pudimos respaldar a Rafa en la cancha y eso nos deja dolidos".

Lo único que le queda a Abella ahora es brindar respaldo a Cocca para juntos sacar al equipo de donde está, metido en una pésima campaña y arrastrando el prestigio en todos los aspectos.

"Estamos con ganas de aprender, con ganas de crecer, el equipo en general quiere revertir esa situación, queremos cambiar lo que ha pasado estos últimos meses. Confiamos que con Diego esto va a cambiar".

OF