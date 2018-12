Iván Ruiz vive un año dorado

Su trabajo como mentor de las mejores ciclistas del país lo ha llevado a lo más alto del deporte mexicano. Su nombre es Iván Ruiz y en las últimas semanas se ha convertido en referente a la hora de hablar de los mejores entrenadores de México.

El instructor del Code Jalisco y mentor de la tapatía y número uno del ranking mundial, Jessica Salazar, ha vivido un 2018 de ensueño al haber ganado los principales galardones en el deporte estatal y nacional. Ruiz Muñoz fue distinguido con el Premio Jalisco al Mérito Deportivo, para después ser acreedor al máximo reconocimiento para un entrenador mexicano: el Premio Nacional de Deportes.

“Estoy agradecido con Dios, con mi familia y con todos los que me han llevado al lugar en el que hoy estoy. Me quedo contento, han sido unas semanas increíbles para mí, porque muchos de esos premios los soñé hace muchos años, hoy los veo materializados y eso me hace sentir muy orgulloso. La verdad que no me imaginaba tener un año así, desde que participamos en Juegos Centroamericanos y le ganamos a Colombia en casa, eso ya era un gran logro, pero ahora el Estado y el país me han apapachado, concretando estos logros que me hacen sentir inmensamente feliz”.

“Esto lleva una dedicación especial para mis atletas, ya que lo que ellos hacen por mí es insuperable”. Iván Ruiz, entrenador de ciclismo

Por si esto fuera poco, el otrora competidor de ciclismo BMX ha quedado inmortalizado en el Salón de la Fama del Deporte de Jalisco al haber formado parte de la generación que ingresó a este recinto en 2018.

“Con mucho cariño recibí el Premio Jalisco al Mérito Deportivo, que definitivamente ganar este premio en el Estado que nací, recibirlo del instituto del deporte más grande del país es un honor muy grande, eso nos puso en la pelea por el Premio Nacional. Ingreso al Salón de la Fama y eso es muy grande para mí, porque va a durar para siempre”.

Olímpicos, su meta más alta

Aunque sus atletas han logrado brillar con luz propia, el profesor Iván Ruiz señaló que la meta a corto plazo es la de guiar a sus deportistas a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, competencia en la que podrían pelear por una medalla olímpica con las actuaciones de la propia Jessica Salazar y de Daniela Gaxiola.

“Estamos dentro de los ocho mejores del mundo. Con el paso que llevábamos de puntuación en ranking mundial y olímpico, seguimos firmes en la clasificación a Juegos Olímpicos, se puede dar el siguiente año y por qué no, podemos incluso soñar con una medalla olímpica. En 2019 tenemos la mira puesta totalmente en los Juegos Panamericanos”.