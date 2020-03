Incertidumbre olímpica

Ante el creciente brote de coronavirus (Covid-19) en diversos países, el mundo del deporte ha sido afectado de gran manera, razón por la que ya se especula con una posible cancelación o postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pese a que esto es sólo un escenario posible, entre los atletas jaliscienses que ya tienen su boleto a Tokio ha comenzado a surgir la incertidumbre acerca de lo que pasará con el que para muchos es el evento más esperado de sus carreras deportivas.

Un caso notorio es el de la pentatleta Mariana Arceo, quien justo ahora se encuentra en Barcelona, España, a la espera de que se defina su calendario de actividades para tomar una decisión acerca de su regreso a territorio mexicano.

“Yo justamente estoy en uno de los lugares que se ha vuelto un punto rojo a nivel mundial. Hay muchísima gente alarmada por esta situación y sí estoy un poco triste, pero consciente de que se tomarán las mejores medidas para salvar a la población de un contagio aún mayor. Juegos Olímpicos es mi sueño, qué puedo decirte, si se cancelan lógicamente será un impacto psicológico muy fuerte para todos los deportistas”.

“Estamos entrenando a la espera de un anuncio oficial. Esto ha rebasado cualquier situación, los planes están cambiando. Justo ahora me encuentro a la espera de que me confirmen si competiré o no en la Copa del Mundo de Bulgaria. Si es que se cancela estaré regresando a México, no tendría caso seguir acá”, compartió la campeona en Lima 2019.

Actualmente Jalisco cuenta con un total de cinco clasificados a Tokio 2020 y tres atletas más a la espera de su confirmación a esta justa veraniega.

Lo toma con calma

A pesar de que Tokio 2020 significaría su debut en unos Juegos Olímpicos, la velerista mexicana Elena Oetling toma con calma la posible postergación de las olimpiadas, pues confía plenamente en que las autoridades correspondientes tomarán la mejor decisión posible.

“Creo y confío en las autoridades que están tomando las decisiones, sé que lo harán de forma correcta. Si es que se llegan a cancelar los Juegos Olímpicos, se cancelarían porque es lo mejor para todos nosotros, para nuestra salud”.

“Si se llegan a dar también sería lo mejor. La verdad es que no estoy preocupada, sé que se tomará la decisión correcta, ya hay expertos determinando eso. Sólo queda esperar y prepararse con la mejor actitud, buscando alternativas ante las competencias que se han cancelado”, finalizó Oetling.

Elena junto con Juan Pérez son los dos veleristas jaliscienses que semanas atrás consiguieron su boleto a Tokio 2020. Actualmente se encuentran de gira realizando campamentos de preparación.

AJ