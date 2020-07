Ignacio Ambriz no duerme de la preocupación por el COVID-19

A Ignacio Ambriz, entrenador del León, le preocupa tantos casos de COVID-19 a unos días del debut en el Guardianes 2020.

El timonel de La Fiera se sinceró, sobre todo porque su equipo se presenta frente al Guadalajara, que este miércoles reveló tres contagios dentro del Rebaño.

"Está en todos lados el virus. La verdad es preocupante, cada vez que va a haber pruebas no duermo, porque nosotros no hemos tenido contagios, porque hemos estado muy encima de los jugadores, de regresarse a casa, de no salir, entiendo que es difícil, pero sí hemos tomado todas las preocupaciones", relató Nacho, a W Radio.

Sobre la logística del duelo del fin de semana, Ambriz relató:

"Está planeado viajar el viernes después de comer aquí, en León; seguiremos los protocolos que hemos manejado, viajar en dos autobuses para tener esa sana distancia; el club ya habló con la gente del hotel a donde llegaremos y nos pondrá un salón para todos nuestros elementos, y el club pidió mucho que los cuartos estén muy limpios y tener menos contacto con la gente".

JL