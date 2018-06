Hirving Lozano, un crack diabólico

No tiene ni 23 años y ya puede presumir que ha sido el fichaje más caro de un jugador mexicano en Europa. También ha sido campeón en México y Holanda y ya tiene un gol en Copa del Mundo.

Con 22 años también presume dos hijos y un matrimonio de cuatro años.

Y es que Hirving Lozano es rápido en la cancha y fuera de ella.

Con un jugador así, había que ser más contención que formador y así lo entendieron sus mentores en Pachuca: Hans Westerhof y Efraín Flores.

El holandés era el director de Fuerzas Básicas, mientras Flores era el técnico del primer equipo. Con ellos se gestó la primera decisión importante para el “Chucky”.

Efraín lo quería debutar en 2011, cuando Lozano tenía 15 años. Estaba listo futbolísticamente, pero no era suficiente. “Yo estuve a punto de debutar en Primera División al ‘Chucky’ antes de cumplir los 16 años, pero no lo hice porque Hans Westerhof, que era el director de Fuerzas Básicas, me puso un alto, me dijo que aún no estaba listo”, recuerda el zacatecano.

Desde Holanda, Hans lo secunda. “Era muy buen jugador, pero teníamos problemas por su edad y es normal, un jugador de 16 o 17 años muchas veces pierde el piso porque va creciendo y en su pubertad le costó trabajo, era un poco rebelde” apunta.

Flores Mercado recuerda que “él traía un problema muy de la etapa que vivía, muy de adolescente, y pese a que jugaba muy bien, esa situación no le permitía estar a 100 por ciento. Por ese motivo no lo debuté, porque ponerlo no iba a ser problema, iba a ser problema el consolidarlo; en ese momento se tomó la mejor decisión. Hoy no tenemos duda que así fue”.

La decisión de que el “Chucky” no debutara a los 15 años no fue un retroceso, sólo una pausa. Finalmente fue a Enrique Meza, en 2014, a quien le tocó presentar a Lozano en la Primera División, cuando el capitalino ya tenía 18 años.

Hans encuentra perfecto el proceso de Lozano Bahena. “Fue lo mejor para él; hoy tiene mucha velocidad, es muy rápido en el uno contra uno, tiene gol y creo que tiene un gran futuro, fue muy buena decisión meterlo de titular en el Mundial, creo que tiene muchísimo futuro todavía, debe esperar un año más en Holanda en PSV y luego buscar España o Inglaterra. Es un jugador diferente, puede ser extremo y eso le puede servir en otras Ligas”.

Efraín tampoco se arrepiente. “Sus condiciones futbolísticas estaban por encima del promedio y por eso destacó tan joven. Era desparpajado, desinhibido, atrevido, encarador y es el mismo Chucky que veo hoy. No ha cambiado absolutamente nada”.

Sus números como jugador de primera

Temporada JJ Goles TA TR Minutos 17-18 (PSV) 29 17 4 2 2,348 Clausura 2017 14 3 6 1 1,130 Apertura 2016 15 7 4 2 1,198 Clausura 2016 23 8 3 1 2,051 Apertura 2015 17 4 3 0 1,496 Clausura 2015 16 3 1 0 1,336 Apertura 2014 19 4 1 0 1,566 Clausura 2014 16 2 0 1 845

MOMENTOS CLAVE

Debut soñado

El 12 de febrero de 2014, Lozano debutó en Primera División cuando ingresó de cambió en el partido del Pachuca ante América en la cancha del Azteca. Minutos después de haber ingresado, el joven sensación de la cantera hidalguense marcó el gol con el que su equipo logró la victoria.

El primer título

Un año después de haber debutado, el “Chucky”, como ya se le conocía en el futbol mexicano, levantó su primer título con los Tuzos al coronarse en el Clausura 2016 ante los Rayados del Monterrey. En aquel torneo, Lozano fue pieza clave en el accionar de su equipo, al marcar ocho goles.

Rompe la Eredivisie

Sus actuaciones en México lo llevaron muy temprano a Europa y en el verano de 2017 fue contratado por el PSV Eindhoven. En Holanda, Lozano debutó con gol, peleó por el título de goleo, fue candidato a Mejor Jugador y de pasó se convirtió en el cuarto mexicano en ser campeón en la Eredivisie.

De mal humor

Por todos es bien sabido que Lozano es un jugador de carácter explosivo y poca paciencia. Esto lo ha llevado a ver la tarjeta roja en múltiples ocasiones, aunque la más dolorosa sucedió en febrero, cuando fue suspendido tres partidos por un codazo. Esto provocó que no fuera campeón goleador en Holanda.

El gol de su vida

El momento más emocionante en la carrera de Lozano sucedió también en su debut mundialista. Lozano no defraudó a nadie en el primer encuentro de México en Rusia 2018 y en un contragolpe perfecto, el canterano de los Tuzos marcó el gol con el que la Selección azteca venció a Alemania.

LAS FRASES

"Es un jugador joven pero con muchísima experiencia, es un futbolista que puede ser delantero o que puede jugar como extremo, él puede ser diferente. Lo vi muy bien en el partido contra Alemania y qué bueno”.

Hans Weserhof, exdirector de FB Pachuca.

"Hace seis años era muy delgado, un fideo, pero eso lo hacía tener una gran velocidad y desde entonces aprendió que con eso no tenía necesidad de ir al choque. Tiene un centro de gravedad muy bajito y eso le permite frenar cuando va a gran velocidad y cambiar de ritmo, como lo hizo en su gol ante Alemania donde dejó pagando al defensa”.

"Pareciera que le gusta la mala vida, pero la realidad es que desde muy chico se acostumbró a que lo patearan y por eso en vez de rehuir el contacto, va y lo busca. La clave es que Hirving disfruta el juego”.

"Los errores que pudo haber tenido en su etapa de adolescente son comunes en chavos de esa edad. El ser desinhibido en la cancha es un reflejo de cómo es fuera de ella. Fue valioso el aporte de toda la gente de Pachuca para encausarlo”.

Efraín Flores, director deportivo de Mineros.