Higuaín dice que salió de la Juve por la llegada de Cristiano

El delantero argentino del Milan Gonzalo Higuaín señaló este jueves que no siente rencor después de haber visto la puerta de salida en la Juventus, que le reemplazó por su antiguo compañero en el Real Madrid Cristiano Ronaldo.

¿Tiene sentimientos de revancha hacia la Juventus? "No, para nada, siento el afecto, me trataron muy bien", señaló en La Gazzetta dello Sport el goleador de 30 años, ganador de dos títulos con los Bianconeri.

"La decisión de partir no fue mía. Lo di todo por la Juventus, gané varios títulos... Y fue Cristiano el que llegó", subrayó sobre la calidad el cinco veces Balón de Oro.

La Juventus dio el gran golpe en el futbol europeo al firmar a Ronaldo, procedente del Real Madrid, en un traspaso de 100 millones de euros, lo que le obligó a desprenderse de Higuaín, fichado del Nápoles por 90 millones en 2016.

El argentino está cedido al Milan con una opción de compra fijada en 36 millones de euros.

"El club quería dar un salto cualitativo y me dijeron que no me podía quedar, intentaron encontrar una solución. Y la mejor solución era el Milan", continuó.

"Mis compañeros y los aficionados me han tratado muy bien, pero yo no pedí salir. Como todo el mundo ha dicho, me abrieron la puerta", añadió.

Desde su llegada a Lombardía, Higuaín ha marcado cuatro goles para el Milan, llevando su total en la Serie A a 115 desde su llegada a Italia en 2013, tras seis temporadas en el Real Madrid. Este fin de semana jugará ante el Inter su primer derbi de la ciudad.

"El Milan me ha dado algo después de una Copa del Mundo decepcionante. He encontrado lo que quería", añadió.

Higuaín también se refirió a su salida del Nápoles en 2016, enfrentado con el presidente Aurelio De Laurentiis.

"Todo el mundo ha tenido problemas con él. (Ezequiel) Lavezzi se fue mal, (Edinson) Cavani también. Cuando (el técnico Maurizio) Sarri estaba en el banquillo, ya estaba contactando a otro entrenador", dijo el "Pipita".

