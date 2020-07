Henry Urrutia, jonronero y emprendedor 

El cubano Henry Urrutia es uno de los mejores toletes en la escena del beisbol nacional, pues tanto en Saraperos de Saltillo como en Charros de Jalisco, sus apariciones en la caja de bateo marcan una clara diferencia a favor de sus equipos.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha obligado al pelotero cubano a buscar otras formas de sacar adelante a su familia, razón por la que ahora también se muestra orgulloso en su faceta de emprendedor.

“Este es un momento de enseñanza. Estamos en un momento difícil, pero nosotros como cubanos hemos vivido por muchos años en un sistema bien difícil, por eso hemos aprendido a ser más inteligentes para trabajar. El beisbol no puede ser la única fuente de ingresos para un jugador porque puede pasar esto (una pandemia). Yo no te puedo explicar la cantidad de dinero que he perdido ahora que se canceló la temporada de verano.

“Esto nos ha hecho entender que tenemos que expandir nuestros horizontes y superarnos porque el beisbol no nos va a durar toda la vida, además tengo que contar con el hecho de que pueden pasar cosas como esta y uno tiene que estar listo para cuidar de su familia hasta que regrese el beisbol”, compartió.

Ahora, a la espera de que inicie la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), donde seguramente verá acción con los caporales, Urrutia ha inaugurado su propia clínica de bateo en Saltillo, misma que espera llevar a Guadalajara en los próximos meses.

Además de la clínica, el pelotero cubano trabaja en conjunto con una compañía de suplementos alimenticios y con una empresa enfocada en la captación de talentos deportivos.

Aunque la LMP limitará el número de extranjeros por equipo para la próxima temporada, Urrutia tiene un lugar más que ganado en el line up de los Charros, pues junto con su compatriota Dariel Álvarez, Henry se ha consolidado como uno de los hombres importantes en la ofensiva blanquiazul.

Todo indica que Urrutia será uno de los tres peloteros extranjeros con los que Charros cuente para la próxima campaña, pero ante cualquier situación inesperada, el cubano no piensa quedarse con los brazos cruzados.