Hay que aprovechar la oportunidad de ser titular: Héctor Herrera

Héctor Herrera volvió a la titularidad con el Atlético Madrid, en el triunfo del equipo colchonero, 5-0 sobre el Osasuna.

Herrera se dijo feliz de ser tomado en cuenta de nueva cuenta en el once inicial, "los jugadores que somos menos utilizados o habíamos tenido menos participación en la Liga creo que lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando duro, al cien por cien y estar preparados para cuando tengas la oportunidad aprovecharla y dar lo mejor para el equipo. Con este formato que se ha propuesto ahora creo que va a ser una buena oportunidad.Todos los jugadores vamos a ser importantes y hay que estar preparados", valoró.

Sobre el jugador del partido, el portugués Joao Félix que anotó dos goles, el mundialista mexicano dijo que sencillamente es un "jugadorazo" y aseguró que "puede dar mucho más".

"Todos sabemos que es un jugadorazo, es un crack, que tiene mucho futuro por delante y me quedo contento por los goles que marcó y por la victoria de hoy. A mí me tocó jugar con el Oporto contra él en el Benfica y me parecía ya un jugadorazo. Un jugador súper inteligente a la hora de posicionarse en el partido. Hoy ha estado bastante bien, pero yo creo que puede dar mucho más porque sé que tiene calidad para hacerlo", aseguró en rueda de prensa telemática desde el estadio de El Sadar.

Al mexicano también se le preguntó por los 100 partidos de Jan Oblak imbatido en la Liga.

El guardameta alcanzó esa marca en El Sadar contra Osasuna. "Verlo en el día a día cómo entrena, cómo se prepara y después verlo en los partidos sobran las palabras que digan. Para mí es el mejor portero del mundo y es un privilegio el poder compartir el vestuario y la cancha con él", resaltó.

JL