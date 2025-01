Haideé Aceves: ejemplo de tenacidad

En el verano de 2024 la jalisciense Haideé Aceves captó la atención de todo el mundo. En la piscina de La Défense Arena de París logró hacer historia no una, sino dos veces al llegar en segundo lugar en las pruebas de paranatación 50m y 100m dorso, clase S2, lo que la hizo acreedora de preseas plateadas en los Juegos Paralímpicos.

Con lágrimas en su rostro se le pudo observar mientras la bandera mexicana se elevaba por los aires en la ceremonia de premiación, pues justo ahí pudo caer en cuenta que todos los años de sacrificio, lucha y dedicación habían valido la pena.

Esa emoción tenía un toque extra, pues Aceves había aparecido por primera vez en unos Paralímpicos en Londres 2012, y en tres participaciones previas a la de París la medalla se le había negado. Pero para Haideeé nunca hubo un límite y rendirse no fue opción, por lo que ver consumado su sueño en la ciudad de la luz fue sumamente emotivo.

Los reconocimientos no pararon ahí, ya que en enero de 2025 fue distinguida con el galardón Best of Swimming Latinoamerica (Mejor Paralímpica de América Latina), gracias a la destacable actuación que tuvo durante todo 2024.

—Recientemente fuiste reconocida como la mejor nadadora paralímpica de América Latina, ¿cómo te enteraste de este premio?

—Era un premio que la verdad no tenía en mente y no me lo esperaba. Me enteré por redes sociales cuando vi una nota, fue algo muy bonito y la verdad muy gratificante. Siento que es parte de todo el sacrificio que se ha venido trabajando durante años, porque cuando las personas ven a un atleta de alto rendimiento piensan que es muy fácil, pero realmente no lo es. Sin duda algo que yo le diría a la Haideé pequeña es que vale la pena cada fracaso, triunfo, caída, todo al final va a valer 100 por ciento la pena.

—¿Qué te llevó a convertirte en una nadadora de alto rendimiento?

—Empiezo con la natación como parte de mi rehabilitación. Yo nací con artrogriposis múltiple congénita, que es una discapacidad que afecta las articulaciones; no siempre es igual, en mi caso fueron las cuatro extremidades. Desde muy pequeña mi mamá me llevó a rehabilitación, ingresé al Teletón cuando se inauguró aquí en Guadalajara en el 2000 y como complemento de esa rehabilitación me mandaron a natación, ya que es el deporte más completo que existe. Ahí, mi maestra Marcela me manda a hacer pruebas a Selección Jalisco, me quedo en Selección y mi primera competencia fue una Olimpiada Nacional, ahí mi amor por este deporte creció.

—¿Cómo describirías tu experiencia en las competencias paralímpicas?

—Mis competencias paralímpicas siempre son una experiencia única y son aprendizajes nuevos. Desde Londres 2012, que fue mi primera experiencia, cumplí dos sueños, porque Londres siempre fue una de las ciudades que yo quería conocer, entonces el ir a mis primeros Juegos y que haya sido ahí fue algo magnífico. Nació la espinita de subirme al podio y tuvieron que pasar cuatro Juegos Paralímpicos para que yo lo lograra y fue ahora en París. Como siempre le he dicho: los tiempos de Dios son perfectos y creo que París no pudo haber sido más perfecto para mí.

—¿Qué tipo de rutina realizas antes, durante y después de una competencia?

—Se lleva una preparación mental y creo que es una pieza fundamental, que es la parte más importante, porque si físicamente estás súper bien, pero mentalmente no, no lo vas a lograr. Antes de una competencia yo voy con visualizaciones, con los objetivos muy claros y más enfocados a la sensibilidad del nado. Durante la competencia ya es más como de relajación, más concentración, es más enfocado a las respiraciones para canalizar esa adrenalina que de repente nos agarra o esa ansiedad. A mí me ayuda mucho la música clásica también. Ya después de la competencia es complicado, porque depende del resultado.

LA CIFRA

2 medallas de plaata paralímpicas son las que obtuvo Aceves en su aventura en París 2024.

FRASE

“Como siempre le he dicho: los tiempos de Dios son perfectos y creo que París no pudo haber sido más perfecto para mí”.

Aceves se ha convertido en el reflejo de lo mejor de dos mundos al combinar su carrera deportiva con la función pública. ESPECIAL

VIDA COMO REGIDORA

De la piscina a la función pública

Casi a la par de que se desarrollaban los Juegos Olímpicos, a Haidee Aceves se le presentó otra oportunidad: iniciar una carrera política para tomar un cargo como regidora de Zapopan. Después de las elecciones de junio pasado, Aceves fue electa y actualmente compagina su vida de atleta con la de ser funcionaria pública, algo que reconoce es complicado, pero no imposible. Y aunque el cargo representa un gran reto, continúa con su preparación rumbo al Campeonato Mundial de Paranatación.

—¿Cómo es posible combinar tu carrera como deportista al ser regidora de Zapopan?

—Si antes era pesado ser atleta de alto rendimiento, ahora con un cargo público es un poco más, pero creo que he tenido el apoyo suficiente del alcalde de Zapopan, Juan José Frangié. Me ha ayudado mucho y si algo me pidió él desde un principio fue que no dejara de ser atleta. Ser muy organizada con los tiempos es clave. Entreno por las mañanas muy temprano cuando tengo actividad en la agenda política, y en ocasiones, si la agenda política tiene actividad más tarde, extiendo mi entrenamiento, cumplo con mi agenda política y en las tardes estoy empezando a hacer gimnasia.

—¿Cómo visibilizar el deporte adaptado desde tu labor como regidora?

—Dar a conocer prácticamente todos los programas que ya se tienen y a lo mejor buscar algún otro programa que pueda apoyar a más deportistas. Están las becas por parte del Consejo Municipal, las cuales han ayudado a muchos deportistas de Zapopan y todo ha ido creciendo, creo que la inversión que se hizo este año incrementó todavía más. A veces como atletas no entendemos que somos muchos y de repente el presupuesto no es suficiente para todos. Pero nuestra misión es esa, tratar de ayudar lo más que se pueda, haciendo una ciudad más inclusiva en todos los sentidos y apoyar más al deporte adaptado.

—¿Qué planes tienes para este 2025?

En la parte deportiva está el Campeonato Mundial y para clasificar tengo que hacer una competencia previa, y bueno, si ya lo logramos en los Paralímpicos, por qué no hacerlo en un Campeonato Mundial. Sí me he subido a podio en Campeonato Mundial, pero jamás he ganado medalla de oro y voy por ella. En el cargo público trataré de hacer mi mejor desempeño en la parte que me corresponde y hasta donde se pueda. Te mentiría si digo que quiero hacer y deshacer el mundo, no se puede, tres años es muy corto, pero voy a hacerlo lo mejor posible.