Hace falta que volteen a ver a la Liga de Expansión: Luis Márquez

El surgido de las fuerzas básicas de Chivas, Luis Márquez, conoce a profundidad la Liga de Expansión, después de un proceso con equipos como Zacatepec y Alteños de Tepatitlán, en donde pasó de ser jugador de Chivas a vivir una gran etapa en la división de plata del futbol mexicano, en la cual fue protagonista y cosechó títulos.

En entrevista para EL INFORMADOR, el “Gordito” Márquez aseguró que hace falta voltear a ver a la Liga de Expansión, ya que consideró que hay futbolistas mexicanos de gran calidad que podrían ocupar un lugar en Primera División.

“Falta un poco voltear hacia abajo, y yo creo que hay varios jugadores que lo han hecho de manera exitosa, que han jugado muy bien en la Liga de Expansión y han llegado a Primera División y se han mantenido. Hay varios casos, te puedo decir dos, tres: Diego De Buen, Ricardo Marín, Pavel Pérez, que son los que se me vienen a la mente ahorita, y que les ha ido muy bien en Primera División, al igual que otros futbolistas que, sin duda, podrían ocupar un lugar con los clubes más importantes del país”, señaló.

Márquez reveló que existen muchos futbolistas extranjeros cuyo lugar podría ser ocupado por jugadores mexicanos. Consideró que hay muchos elementos en diferentes equipos de Primera División que están quitando espacio a jóvenes con mejor rendimiento potencial.

“De hecho, puedes encontrar mejores jugadores en Expansión que extranjeros que traen a la Liga MX, y no se les da la oportunidad porque están esos extranjeros ahí. No te puedo decir que están estorbando, pero sí quitándole un lugar a un joven que lo puede hacer mucho mejor”, agregó.

En su paso por la división de plata, Márquez se convirtió en protagonista y figura. Sin embargo, detalló que, pese a los logros obtenidos, el futbolista juvenil mexicano tiene un rango muy corto de oportunidad, tal y como lo vivió él como jugador proveniente de las fuerzas básicas del Guadalajara.

“Ahí hubo un problema con un directivo que estuvo en Chivas, y ya me había dicho que regresaría al primer equipo mientras estaba en Zacatepec, por cómo estábamos jugando esa temporada en Expansión. Después, perdimos unos cuartos de final y se enojó conmigo, porque según eso yo había tenido la culpa, y terminó amenazándome con que si no se remontaba, no iba a regresar a Chivas.

“Cuando regreso a Chivas, me voy para el Tapatío. Pero estaba lastimado, tenía una pubalgia muy grave, muy fuerte, que no me dejaba jugar. Yo creo que, por más rehabilitación que hice, no podía hacer las cosas como yo sé y como yo quisiera. Pese a ello, no tuve más oportunidades para seguir mostrándome”, aseveró.

La "talacha", mejor que la Expansión

Ante la falta de oportunidades que reciben los futbolistas en la Liga de Expansión, la llamada “talacha” en el futbol amateur se ha convertido en el refugio de muchos jugadores mexicanos. Luis Márquez ha vivido esa experiencia, asegurando que hay equipos que pagan y tratan mejor a los jugadores que en la división de plata.

“De hecho, hay equipos que te tratan mejor que uno de Expansión. La mayoría de los equipos de Expansión te dan ropa, comida, un buen salario, te tratan muy bien. Yo creo que muchos jugadores también han dejado el futbol de Expansión por el dinero, porque lo que se percibe allá, comparado con lo que se puede ganar acá en un torneo, es una diferencia muy grande.

“Sí sé de algunos compañeros. Acá, mínimo, por torneo te van a dar tus mil dólares, que es lo que sacan. Allá, en un mes, en la ‘talacha’, te dan muchos servicios que no hay en Expansión: viajas en avión, te dan ropa, hoteles muy buenos, en las canchas tienes tu comida, tu hidratación, y en cuanto a atención, te llevan fisioterapeuta, te llevan de todo. Lo único por lo que tienes que preocuparte es por jugar”, concluyó.

SV