Gudiño y el APOEL se proclaman campeones

El APOEL, sin el guardameta tapatío Raúl Gudiño, se coronó campeón de la Primera División de Chipre, tras vencer 2-1 al Anorthosis Famagusta FC en la última jornada de Liga.

Tras la victoria en el Neo GSP Staidum, casa del APOEL, los locales se aseguraron la primera posición en la última jornada con una diferencia de cuatro puntos sobre el segundo lugar Apollon Limassol, que aún le queda un juego por disputar.

La lluvia fue la constante a lo largo del encuentro, en el que en el primer tiempo vio como el español Miguel Palanca adelantaba al Anorthosis al minuto 25 y ponía en suspenso la definición del título de Liga.

Fue justo antes del descanso, al 44’, cuando el ecuatoguineano Emilio Nsue marcó el empate que ilusionaba a la afición local. La igualada dejaba a dos puntos y con esperanza al Apollon de alcanzar el título, pero un gol tardío, al 88’, del beninés Mickaël Poté selló la victoria y convertía al APOEL en hexacampeón de Chipre, récord de la Liga.

El portero Raúl Gudiño no vio actividad al no estar convocado para el partido decisivo, una constante que marcó su temporada en Chipre. Sin embargo, eso no impidió que levantara el trofeo con el resto de sus compañeros del APOEL.