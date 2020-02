Guardiola no se considera el mejor entrenador del mundo

Josep Guardiola, técnico del Manchester City, rechazó ser "el mejor entrenador del mundo", como lo catalogó su homólogo Zinedine Zidane, previo al choque de la escuadra inglesa ante Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League.

"Quiero agradecerle sus palabras (a Zidane) y no quiero llevarle la contraria, pero no soy el mejor entrenador del mundo. Nunca he pretendido ser el mejor en mi profesión y nunca he entendido quién es el mejor cuando los artistas son los futbolistas", manifestó el técnico catalán.

Elogió las tres "Orejonas" de manera consecutiva que consiguió "Zizou" como timonel del conjunto merengue y expresó su emoción por la eliminatoria que arrancará este miércoles y tendrá su desenlace el 17 de marzo, en territorio inglés.

"Es un placer volver al Santiago Bernabéu, es un estadio de los más grandes, donde gané y perdí. Jugar la Champions en este campo, como en tantos otros es un honor y sólo queda disfrutar", agregó.

Durante su etapa en el banquillo del club Barcelona, el nacido en Santpedor enfrentó al club madrileño en 15 oportunidades, de las cuales ganó nueve, empató cuatro y sólo perdió dos, positivo balance que intentará continuar ahora con el City.

"Sabemos el desafío al que nos enfrentamos. Cuando vas a morir no hay más oportunidades, pero cuando estás vivo no sabes lo que va a suceder. Hemos preparado los dos partidos, vamos a ser nosotros mismos y jugaremos un gran partido. No hay una motivación especial", concluyó.

AJ