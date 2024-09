Guadalajara Open AKRON 2024: La fiesta del tenis está de vuelta en la ciudad

Se terminó la espera y este lunes por fin arrancarán de lleno las emociones del Guadalajara Open en su edición 2024.

A pesar de que ahora el evento es un WTA 500 y no WTA 1000, el nivel de las jugadoras y la expectación de los aficionados no ha menguado en lo absoluto, hecho por el que este certamen promete regalarnos una semana completa del mejor tenis del mundo en la capital tapatía.

Con el Complejo Metropolitano de Tenis como su tradicional sede, este torneo refrendará a Guadalajara como la ciudad que más ha apostado por el deporte blanco durante los últimos años, esto con la realización anual del Guadalajara Open y con eventos como el WTA Finals en el 2021.

Este fin de semana la actividad ya se puso en marcha con los juegos clasificatorios y un torneo de la categoría WTA 125, sin embargo, los cruces del cuadro principal iniciarán este lunes con la ronda de las 32 mejores.

La corona está disponible

Para esta edición del torneo, el Guadalajara Open no contará con una campeona defensora, pues la griega Maria Sakkari se bajó del certamen de último momento junto con otras de las raquetas favoritas.

La campeona olímpica Zheng Qinwen, la mejor latinoamericana Beatriz Haddad Maia, Anna Kalinskaya y Paula Badosa tampoco estarán en el torneo a pesar de que se contemplaba su participación hace algunas semanas.

Esto se debe, entre algunos otros factores, a que el calendario de la WTA puso el US Open a sólo unos días de distancia del Abierto de Guadalajara, hecho que implicó que algunas de las mejores raquetas se bajaran del certamen, tal es el caso de Sakkari, quien explicó que no estará en Jalisco para defender su corona debido a una lesión en el hombro padecida justamente en Nueva York.

“Las bajas son difíciles para todos los torneos, es algo que todos los eventos enfrentan. El tenis tiene una temporada larga, las tenistas juegan mucho y es difícil para ellas saber, en el momento en que se inscriben a un torneo, unas cinco semanas antes, saber cómo se van a sentir en la semana del torneo. En este caso específico las jugadoras (que causaron baja) llegaron lejos en el US Open y físicamente es complicado jugar la siguiente semana”, explicó Alastair Garland, vicepresidente de tenis de Octagon, empresa que maneja eventos internacionales y que fue parte fundamental para que los torneos de la WTA llegaran a Guadalajara.

Se siente en casa

Consciente de que es una de las tenistas más queridas por el público tapatío, la colombiana María Camila Osorio, la número 82 del mundo, habló de su emoción por volver a jugar ante el público de Guadalajara.

“Estoy contenta y estoy feliz, ilusionada de volver a jugar este torneo, me gusta jugar en México, me gustan las condiciones de Guadalajara, con la altura es complicado en los primeros días, pero me he sentido mejor, creo que voy de menos a más y eso me pone feliz”.

“A mí me encanta jugar en México, siempre que vengo para acá me siento muy acogida, siento que es jugar de local en algún modo y me gusta estar acá, me conecto con la gente y la paso muy bien. Trato de tomar el apoyo como una motivación, como una ventaja, nos metemos con la misma pasión y trato de transmitir eso”.

Por otro lado, la colombiana es consciente de que debe mejorar su participación del año pasado, misma en donde fue eliminada en la primera ronda del certamen.

“Me gustaría hacer un muy buen papel esta semana. El año pasado no fue mi mejor torneo, venía de una molestia muscular pero ahora estoy con salud”, comentó.

Borrón y cuenta nueva para Caroline García

Luego del trago amargo que significó para ella su participación en el US Open, mismo en donde terminó por ser eliminada en la Primera Ronda por la mexicana Renata Zarazúa, la tenista Caroline García llegó al Guadalajara Open con la intención de darle la vuelta a la página.

“En Nueva York fue un poco decepcionante para mí, pero es el tenis y cada día es distinto, cada día es distinto del otro, he intentado tener un tiempo tranquilo, entrenarme aquí, sabemos que en Guadalajara las condiciones son distintas y estoy lista para luchar en la pista”, comentó.

Más allá de lo deportivo, Caroline también sufrió amenazas en redes sociales después de caer sorpresivamente contra Zarazúa, hecho que la misma tenista francesa ha vuelto público y lo ha denunciado.

Ahora en Guadalajara, la número 30 del ranking WTA intentará tener una mejor experiencia ante el público jalisciense.

Juegos del lunes en la ronda de las 32 mejores

Caroline Dolehide vs Martina Trevisan

Anhelina Kalinina vs Renata Zarazúa

Emina Bektas vs Magdalena Frech

Tatjana Maria vs Ashlyn Krueger

Camila Osorio vs Hailey Baptiste

Marina Stakusic vs Anna Karolina Schmiedlova

Las mejores sembradas de acuerdo al ranking WTA

Jelena Ostapenko (10 del ranking, Letonia)

Danielle Collins (11 del ranking, Estados Unidos)

Victoria Azarenka (20 del ranking, Bielorrusia)

Caroline Garcia (30 del ranking, Francia)

