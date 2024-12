Quedan pocos días para que termine el año 2024, un periodo que estuvo marcado por la realización de diversos eventos deportivos de gran relevancia como los Juegos Olímpicos de París, la Eurocopa de Naciones, la Copa América, y, por supuesto, una emocionante final del futbol mexicano. De hecho, este mismo fin de semana se definirá nuevamente a un campeón del balompié nacional.

El futbol es el deporte más popular en México, lo que explica que haya sido la disciplina más buscada según los datos de "El Año en Tendencias", el informe que Google presentó en su edición 2024. Entre los eventos deportivos, el más buscado fue la Eurocopa, seguida por la Copa América, la final del Torneo Clausura 2024 y las actividades de gimnasia y natación artística en los Juegos Olímpicos de París.

Curiosamente, el partido más visto en México, según las búsquedas registradas en Google, no pertenece a ninguno de los torneos internacionales celebrados durante el año.

Las estadísticas indican que el décimo partido más buscado en Google, tomando en cuenta palabras clave como boletos, alineaciones, Liguilla y canales para verlo en vivo, fue el encuentro entre Chivas y Toluca al inicio del Torneo Apertura.

Le sigue el duelo México vs Jamaica, correspondiente a la fase de grupos de la Copa América. En el octavo lugar aparece el enfrentamiento Real Madrid vs Manchester City en los Cuartos de Final de la Champions League. El séptimo sitio lo ocupa el amistoso México vs Brasil, y el sexto, el Portugal vs Francia de la Eurocopa.

Del quinto al segundo lugar, las búsquedas se distribuyeron de la siguiente manera: en quinto lugar, el amistoso México vs Valencia; en cuarto, el Cruz Azul vs Monterrey de la Jornada 2 del Apertura; en tercero, el América vs Pachuca por la Copa de Campeones de la Concacaf; y en segundo, la final de la Copa América Argentina vs Colombia.

Sin embargo, según los datos proporcionados por Google, el enfrentamiento más buscado del año fue el América vs Cruz Azul, y no es de extrañar. En mayo pasado, ambos equipos se enfrentaron en un emocionante duelo por el título de la Liga MX del Torneo Clausura, con el majestuoso Estadio Azteca como escenario principal.

En un partido lleno de tensión y emociones, las Águilas lograron imponerse a los Cementeros gracias a un gol de penal anotado por Henry Martín al minuto 78. Esta victoria no solo les aseguró su segundo campeonato consecutivo, sino que también frustró el intento de Cruz Azul por conquistar su segundo título en cuatro años.

El impacto de este partido trascendió las canchas, convirtiéndose en el partido más buscado del año en Internet en nuestro país. Miles de aficionados consultaron detalles sobre boletos, horarios y canales de transmisión para no perderse ni un solo instante.

Los 10 partidos más buscados del año en Google

América vs Cruz Azul Argentina vs Colombia América vs Pachuca Cruz Azul vs Monterrey México vs Valencia Portugal vs Francia México vs Brasil Real Madrid vs Manchester City México vs Jamaica Chivas vs Toluca

