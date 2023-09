GDL Open AKRON: un éxito

Gustavo Santoscoy Arriaga habla sobre lo que se vivió esta semana durante el GDL Open AKRON, presentado por Santander, el evento que trajo a las mejores tenistas del mundo a nuestra ciudad.

Realizar un evento de talla mundial no es sencillo, mucho menos el mantenerlo, y eso lo sabe muy bien Santoscoy Arriaga, quien a lo largo de muchos años ha hecho esfuerzos por incentivar la cultura del tenis en Jalisco y en México. Este trabajo se ve recompensado, pues ahora puede presumir que ha organizado dos torneos categoría 1000 en Guadalajara, un torneo Finals y uno más que ahora tendrá como sede Cancún. La tarea no es fácil, pero tiene sus recompensas.

“Lo que más he disfrutado de esta edición es la gente, la afición”. Por eso mismo es que, junto con la atención de las jugadoras, si algo ha procurado Santoscoy es que quienes asisten al evento tengan la mejor experiencia.

“Yo creo que (lo más estresante) es esto. Es que las jugadoras estén bien, que se sientan contentas, que la gente venga y tenga un rato agradable y que no les falte nada de lo que nosotros podemos controlar o solucionar. El estrés se tiene desde que me levanto hasta que me duermo, pero es parte de hacer eventos y es parte del compromiso”.

Para esta edición, la organización tomó la decisión de techar el área de comida y hacerla aún más grande, pensando en la comodidad de todos los asistentes.

“Un gran acierto fue techar toda la zona comercial. La gente viene a comer, se sienta, ofrecemos más de 22 puestos de comida, tenemos a dos grandes restaurantes de la ciudad, tres bares, dos salones VIP... Todo eso, yo creo, hizo una integración de las familias y una zona de esparcimiento”.

El GDL Open AKRON, presentado por Santander, rompió sus propios récords de asistencia con la edición de este año. Al respecto, Santoscoy asegura que la afición se da cuenta de que “en Guadalajara estamos acogiendo un evento internacional de una manera muy positiva y eso es lo que más nos llena de satisfacción” y que, para él, lo más importante es el reconocimiento de la gente hacia el torneo.

“Lo padre de esto es la certificación de que la gente venga. El torneo ellos lo hacen, no lo hacemos nosotros. Somos la cara, pero la gente hace el torneo, lo hacen los fans, esas tribunas llenas, esos miles de autógrafos que dieron las jugadoras, entonces todo lo integramos en un solo movimiento que se llama torneo y este torneo es un éxito”.

Santoscoy sabe que el tenis ya se ha colocado dentro de la agenda de los tapatíos, casi como una parada obligatoria en el calendario. Aunque el torneo categoría 1000 aún no está confirmado para regresar a Guadalajara en 2024, no se desanima y asegura que seguirá habiendo tenis en la ciudad.

“Estamos muy entusiasmados de que la WTA tenga tanta confianza en nosotros, esperemos que nos lo den y lo que nos den es bienvenido. Empezamos de cero y no nos da miedo volver a un torneo más chico o más grande”.

Finalmente, Santoscoy Arriaga agradece a la afición el haber asistido a los siete días de torneo.

“Estamos totalmente agradecidos con el público tapatío, con el público que nos visita de tantos Estados de la república, como con el público extranjero. Así que yo creo que solamente queda dar las gracias a los fans, gracias a todos, porque ellos hacen que podamos soportar un evento tan importante.

La siguiente parada para Gustavo y su equipo será Cancún en donde celebrarán las WTA Finals, el evento que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada para el cierre del calendario.

Las cifras

3 jugadoras Top 10 fueron partícipes en el certamen: Ons Jabeur, Maria Sakkari y Caroline Garcia.

56 tenistas participaron en el cuadro de singles del GDL Open AKRON 2023.

28 duplas de jugadoras fueron partícipes del cuadro de dobles en Guadalajara.