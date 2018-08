Frenan al campeón

Con el delantero mexicano en el cuadro inicial, el Wolverhampton empata ante el Manchester City que ve interrumpida su racha de victorias

El Manchester City, que llevó a cabo un dominio estéril, se dejó empatar en la cancha del recién ascendido Wolverhampton (1-1), que contó con la participación del mexicano Raúl Jiménez, en la tercera fecha de la Premier League. Es el primer frenazo para el vigente campeón.



Los comandados por el español Pep Guardiola no pudieron ampliar su racha de victorias en la nueva temporada, pues el Wolves se la puso difícil en el Estadio Molineux.



Los Citizens, que venían de ganar al Arsenal (2-0) y al Huddersfield (6-1), fueron desbancados del primer puesto por el Liverpool, que ayer ganó (1-0) al Brighton.



En el primer tiempo sólo se registraron un par de tiros a la portería de parte del City, mientras el mexicano, quien inició de titular junto con Rubén Neves y Hélder Costa, intentaba con disparos lejanos por los de casa.



El marcador se abrió hasta el minuto 56, cuando Joao Moutinho cobró un tiro de esquina con una jugada prefabricada y envió centro al área donde Willy Boly se lanzó para anotar con la cabeza y poner el 1-0 para los locales.



El gusto le duró poco al Wolves ya que el cuadro citadino se lanzó al frente y consiguió el empate 1-1 en el minuto 68, con la anotación de Aymeric Laporte a centro enviado en el cobro de un tiro libre por Ilkay Gündogan.



La escuadra local se vio superada por unos minutos, hasta que entró de cambio Adama Traoré, quien le dio un respiro pues tuvo más posesión de balón y mayor entrada al terreno rival.



En la agonía del encuentro, el Manchester casi logra ganar tras un disparo del argentino Sergio “Kun” Agüero que impactó el travesaño.



Para el Wolves, este fue su segundo empate de la temporada; aún no hay victorias.



“Concedimos demasiados contraataques, no estuvimos cómodos pero especialmente porque erramos en muchos pases fáciles”, declaró Guardiola.