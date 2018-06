Francia vs. Argentina, para abrir los octavos

Albicelestes y Bleus, dos de los favoritos al título, se verán las caras en los Octavos del Mundial, hoy en Kazán, tras haber dejado en la fase de grupos más dudas que certezas por su bajo desempeño.

Dos campeones mundiales, frente a frente, desde Octavos. Dos favoritos antes del comienzo del campeonato en la primera ronda eliminatoria, con dudas en sus estilos y con falta de gol. Con Portugal o Uruguay en el punto de mira en el cruce de Cuartos.

Francia, finalista de la Eurocopa 2016 y que igualó 0-0 en su último encuentro del Grupo C ante Dinamarca, pasó como primera de las llaves C, pero su estilo de juego poco espectacular, con una escuadra plagada de talento, no contentó a muchos.

Ahora tendrá enfrente a la Argentina de Lionel Messi, resucitada frente a Nigeria el martes con un tanto sobre la hora que elevó los espíritus, la ilusión y la confianza de un grupo en horas bajas.

Tras un inicio complicado, con un empate 1-1 ante Islandia en su debut y una dolorosa derrota 0-3 ante Croacia en la segunda jornada, la Albiceleste se reencontró con su juego y Messi con el gol frente a Nigeria, y todos esperan que suponga un punto de inflexión en sus aspiraciones de asaltar el título.

Con Ángel Di María y Gonzalo Higuaín incapaces de ver el arco durante el campeonato, las esperanzas de los sudamericanos residen en que “La Pulga” vuelva a vestirse de héroe... una vez más. Y los galos harán todo lo posible para evitarlo.

“Nos enfrentamos a un gran rival, a una gran Selección, que viene invicta de fase de grupos. Pero sabemos que somos una Selección importante, que tenemos nuestras armas y creo que va a ser un gran partido”, comentó Giovani Lo Celso, compañero en el PSG de Kylian Mbappé, Kimpembe y Alphonse Aréola.

Francia no ha perdido en sus últimos ocho enfrentamientos mundialistas ante Selecciones sudamericanas y, más importante aún, no permitió anotaciones en siete de esos partidos. El último fue el del brasileño Careca en México 1986. En contraparte, el conjunto francés suma derrotas en sus dos partidos contra Argentina en las Copas del Mundo de 1930 y 1978.

El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, prometió que su equipo jugará el partido de Octavos de Final contra Francia “con el cuchillo entre los dientes” y dijo que sueña con una Albiceleste con “mucha pasión y mucho futbol”.

“Estamos confiados en la capacidad que tenemos y mañana (hoy) Argentina tiene una gran fortaleza anímica que le permite afrontar el partido con mucha decisión. Va a ser una Selección decidida, con mucho corazón, para afrontar esta posibilidad”, aseguró Sampaoli.

“Tengo mucha confianza en la capacidad de mis jugadores para controlar la capacidad de los tiempos y de los espacios. Si lo hacemos, haremos complicado el planteamiento de Francia. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes, con mucha convicción”, prometió.

KAZÁN/Agencias

Deschamps busca la fórmula para neutralizar a Messi

Francia espera apoyarse en su defensa, que sólo permitió un gol en la primera ronda, para tratar de frenar a Messi. EFE/D. Azubel

La Selección francesa está al tanto de que cuando se trata de limitar la influencia de Lionel Messi no hay precauciones suficientes, y así prepara el choque contra Argentina por los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

Pero hasta el propio timonel de Les Bleus, Didier Deschamps, aclara: “Messi es Messi”. Por tal razón tratarán de “neutralizarlo y limitar su influencia”.

“Uno de nuestros trabajos, no el único, es intentar limitar su influencia, limitar su impacto en el juego, pero Messi es Messi y con muy pocas cosas puede crear algo grande porque es imprevisible”, agregó el entrenador de los Bleus.

A un día de que argentinos y franceses se jueguen su pase a Cuartos de Final, a Deschamps y al portero Hugo Lloris les llovieron preguntas sobre el astro del Barcelona, que viene de marcar uno de los dos goles en la dramática victoria sobre Nigeria, que le dio a la Albiceleste el pase a la siguiente fase.

Francia espera apoyarse en su defensa, que sólo permitió un gol en la primera ronda, para atormentar al talentoso futbolista.

Deschamps descartó, empero, que esté elaborando propiamente dicho una especie de “plan anti-Messi”, como le sugirió un periodista.

“No, no. Esa es una palabra muy grande. No se basa sólo sobre Messi. Obviamente vamos a buscar limitar su impacto, pero también hay que ver a Argentina como equipo”, matizó.