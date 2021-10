Fichajes para el olvido

Los rojinegros del Atlas, a lo largo de su historia, se han caracterizado por buscar jugadores de refuerzo con la intención de que hagan la diferencia en el campo, intenten llevar al equipo a lograr grandes cosas y conseguir el tan ansiado título, situación que no se ha logrado.

Tanta es la necesidad de conseguir triunfos y alegrías para la Fiel, que en la mayoría de las ocasiones las decisiones y sobre todo las visorías, al igual que las contrataciones han fallado, siendo jugadores que solo vienen a pasar el tiempo, cobrar sus dólares y se despiden por la puerta de atrás, con más pena que gloria.

No importa cuál directiva lo trajo, ya sea que hubieran sido los Socios de Clubes Atlas, Grupo Salinas o Grupo Orlegi, todos han tenido decisiones desacertadas en cuanto a la contratación de algunos refuerzos, sin que la nacionalidad sea un factor, ya que han llegado argentinos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, brasileños, hondureños o peruanos, que no han marcado la diferencia y no han sido la solución que Atlas y sobre todo su afición esperaba.

A continuación te presentamos un recuento de los peores refuerzos que han llegado al Atlas en los últimos años, jugadores que hacen que la Fiel no se sienta tan orgullosa de su equipo y que los recordará como lo peor que ha venido a la institución.

Ángelo Henríquez

Delantero que llegó al Atlas para el Clausura 2018, pero que su estancia fue poca, debido a su poca productividad. Tal era su pobreza ofensiva, que al finalizar los entrenamientos lo hacía entre lágrimas por no poder hacer goles ni en la Madriguera.

Gastón Puerari

Le apodaban “El carnicero”. Volante uruguayo de un estilo de juego sucio, que pronto hizo que dejara al equipo. Llegó en 2011 siendo Benjamín Galindo el entrenador y solo disputó cuatro juegos.

Rómulo Marques

Tras tres partidos disputados únicamente con el Atlas, el brasileño dejó la duda sobre en qué posición jugaba realmente. Disputó solo tres partidos del Clausura 2010 con José Mata como timonel.

Román Díaz

Le decían el “Loco” y tenía bastante calidad, aunque fue totalmente opacado por Daniel Osorno y se perdió en la banca un buen rato. Estuvo en Atlas en 2004 y no pasó nada con él, ya que solo jugó cuarto partidos.

Alessandro Mangiarratti

Defensor de lo peor que ha venido a México. Con su nacionalidad suiza e italiana, solamente disputó dos partidos con Atlas, uno amistoso y otro en la Liga para solo sumar 88 minutos en 2004 con Sergio Bueno como entrenador.

Sebastián Pena

Defensa central argentino que llegó en 2004 procedente del Chacarita Jr. Disputó solamente cinco partidos, no anotó gol y fue amonestado en cinco ocasiones, todo bajo la tutela de Sergio Bueno.

Georgie Welcome

El hondureño ha sido de lo más triste que ha llegado al Atlas, fue para el Apertura 2011 bajo el mando de José Mata. Disputó nueve partidos, anotó un gol y dio una asistencia, pero se fue por la puerta de atrás.

Jesús Meza

El mediocampista venezolano llegó al Atlas en el Apertura 2011 con Benjamín Galindo como director técnico. Con el cuadro tapatío disputó solamente cuatro partidos, para 203 minutos.

Wilmer Velásquez

Jugador hondureño que llegó al Atlas para el Verano 2001 procedente del Olimpia de su país. Delantero que no contó con el apoyo del entonces entrenador Ricardo La Volpe, quien le reclamó a su directiva su contratación.

Juan Pajuelo

Juador peruano que llegó al Atlas para el 2002 procedente del Bachilleres de la Universidad de Guadalajara. Se desempeñaba como defensa, aunque su estancia duró muy poco por su pobre calidad.

Carlo Costly

Hondureño que estuvo presente con los rojinegros en 2012 con Juan Carlos Chávez como timonel. Llegó con buen cartel, pero sus problemas diplomáticos y directivos evitaron que pudiera figurar en México.

Germán Conti

Defensa central argentino que llegó al Atlas para el Clausura 2020. Su poca calidad fue puesta en evidencia, al grado de salir por la puerta de atrás de la institución. Lo trajo Grupo Orlegi, pero como llegó, se fue tras 21 partidos disputados.

Nicolás Pareja

El argentino llegaba procedente del Sevilla, pero poco y nada pudo hacer en el Atlas. Se lesionó muy pronto tras su llegada y solo disputó cuatro partidos, solo uno como titular en el Apertura 2018 con Rafael Márquez como director deportivo.

Gonzalo Bergessio

Para el Apertura 2015 llegó procedente del futbol italiano con Tomás Boy como timonel, sin embargo, el argentino poco pudo hacer. Con los Zorros jugó 37 partidos y solo pudo hacer ocho goles en dos torneos.

