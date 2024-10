Fernando Gago viajó esta mañana rumbo a Argentina

Entre un sinfín de episodios, llegó a su fin la novela, el ex director técnico de Chivas, Fernando Gago viajó la mañana de este domingo rumbo a Argentina para ser presentado de manera oficial como estratega de Boca Juniors, en el que será su regreso al futbol argentino.

Acompañado de su esposa e hijos, Fernando Gago arribó al aeropuerto internacional de Guadalajara por la mañana para viajar con destino a la Ciudad de México y de ahí partir a Argentina, el director técnico ingresó al área de documentación con la cara baja y sin atender a los medios de comunicación presentes.

Al ser cuestionado por los reporteros, únicamente se limitó a responder que no daría declaraciones: “Chicos me dejan por favor, no voy hablar, gracias”, fiel a su estilo, con un rostro serio esto mientras apoya a su familia con las maletas y mochilas.

Se espera que en los próximos días, Fernando Gago sea presentado con el conjunto de Boca Juniors, mismos días en los que la directiva del Guadalajara de a conocer quien será el nuevo director técnico del conjunto Rojiblanco, esto con la finalidad de contar con nuevo estratega de cara a la reanudación de la Liga MX este fin de semana.

FS