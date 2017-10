Facundo Erpen ve un Atlas al alza

Las dos victorias que obtuvo el Atlas en las jornadas anteriores, ha puesto la confianza en la plantilla en lo más alto, así lo refirió el zaguero central Facundo Erpen, quien aseguró que ganarle a Puebla y Veracruz, rivales directos en el cociente, elevó la seguridad en que hay materia prima para llegar a Liguilla.

Se sintió muy bien ante Puebla y Veracruz, espero se mantenga la calma como se manejó en dicho encuentros, porque fue vital para obtener el resultado y ante Santos, en Torreón, saldrán con el mismo deseo de hacer un partido inteligente.

"Espero no solamente lo que yo quiero, sino lo que el equipo necesita, que es seguir sumando. Se perdieron puntos, retomamos la senda de la victoria con partidos importantes que van a ser de mucho movimiento porque vamos a jugar el domingo, martes y viernes, así que será una semana muy apretada y lo que más quiero es ganar, tratar de escapar de los puestos de abajo. Tratar de mostrar el nivel del torneo pasado para hacer muchos puntos y estar en Liguilla; recuperar jugadores como Leiton, Kliford, Rafa Márquez que ya esté en la cancha y ojalá en diciembre podamos disfrutar algo del sacrificio que se está haciendo".

Aseguró Erpen que cuando llegó al Atlas sabía que la titularidad no estaría segura, así que tuvo que aguantar apoyar desde la banca, al tiempo que trabaja duro esperando una oportunidad hasta que le llegó y siente que la agarró, para ya no soltarla.

�� Entrenamiento en la Madriguera Rojinegra ��⚫️ pic.twitter.com/1CvAOT4sEQ — Atlas FC (@atlasfc) 10 de octubre de 2017

"Uno a donde va, nunca dice 'ya voy a jugar'. Uno va y dice 'voy a competir por un puesto, se está en las mismas similitudes o nivel, así que uno tiene que trabajar para demostrarle al cuerpo técnico en turno que se está, que hay nivel, que quieres estar, jugar y cuando llegué dije que quería competir. Dije que estaría para jugar, ayudar o que si me tocaba estar en la banca, lo haría".

El respeto que le tiene al técnico José Guadalupe Cruz, dice Erpen, siempre estará lo ponga o no a jugar, porque lo llevaron al zorro para que aportara su granito de arena en busca de la salvación, de lo cual no están lejos y también sabe reconocer cuando hay alguien en mejor nivel que él. Ante Santos espera ser tomado en cuenta como estelar.

"Es una etapa nueva en la cual, con lo años va aceptando las consecuencias y también el molestar por el que no estás, implica la experiencia que uno tiene con los años, apoyando a los que más pueden. Me toco jugar, me sentí muy bien y se dio la victoria, ante rivales que están peleando el descenso. Acá es un plantel amplio, con gente de experiencia y joven, en donde lo que más importa es el equipo".