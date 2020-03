FIFA dará acceso gratuito a 30 partidos históricos de mundiales

�� ��️ #WorldCupAtHome VOTE ��️��



Which game from the 2014 #WorldCup do you want to see IN FULL on Saturday?



����@SeFutbol �� @OnsOranje����

����@CBF_Futebol �� @FCFSeleccionCol����

����@DFB_Team_EN �� @Argentina����



����️ VOTE NOW ��️��