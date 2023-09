¡Sorpresa en la Q2 para el Gran Premio de Singapur 2023! Los dos pilotos de la escudería líder de la temporada de Fórmula 1 (F1), Red Bull, han quedado eliminados. Por lo que el campeón del mundo, Max Verstappen, largará en el sitio 11 y Sergio "Checo" Pérez lo hará en el 13 en la parrilla de salida de este domingo.

Desde las prácticas libres, ambos RB19 tuvieron problemas en el rendimiento; sin embargo, los pilotos buscaban corregir errores, algo que finalmente no ocurrió. El neerlandés se mostró contrariado por no hacer rendir más a su bólido, mientas que el tapatío no pudo controlar el auto en la parte final de la segunda ronda de las Qualys.

Ya no hubo tiempo para corregir, para buscar mejorar el tiempo en una vuelta rápida más y tanto Max, como "Checo" han quedado fuera de toda posibilidad de buscar la Pole y largarán de la mitad hacia atrás este domingo.

