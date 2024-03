Por el incidente que ocasionó que George Russell perdiera el control de su Mercedes, se impactara y volcara, el piloto español, Fernando Alonso fue sancionado con 20 segundos tras la carrera en el Gran Premio de Australia.

Con esto, el asturiano cayó de la posición seis en la que terminó en el Circuito de Albert Park, hasta el octavo puesto, por debajo de Lance Stroll y Yuki Tsunoda.

La telemetría mostró que Alonso había levantado el pie del acelerador 100 metros antes de lo habitual y había pisado el freno. Así, los comisarios consideraron que redujo la velocidad de forma peligrosa, por lo que el experimentado piloto se mostró decepcionado por el veredicto.

"George me pilló rápido, sabía que venía. Luego estuvo en rango de DRS durante cinco o seis vueltas, así que sólo estaba dando vueltas de clasificación para mantenerme por delante. Quería maximizar mi velocidad de salida de la curva seis para defenderme de él. Eso es lo que haría cualquier piloto de carreras, y no me pareció peligroso.

"Es decepcionante recibir una penalización de los comisarios por correr duro, pero justo. Aun así, me alegro de que George esté bien. No fue agradable ver su coche en medio de la pista", comentó el español Fernando Alonso.

FS