El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) dijo este jueves que mantiene abiertas sus opciones de tener asiento en la Fórmula 1 (F1) en 2023, una vez que su equipo confirmó la llegada de su compatriota Oscar Piastri.

"Realmente estoy evaluando todo. En resumen, todavía no tengo nada preparado; no tengo nada confirmado", explicó en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Italia.

Ricciardo, que ganó en Monza el año pasado, afirmó sobre su futuro que "no hay secretos y todo está abierto".

En la rueda de prensa estuvo acompañado por el británico Lewis Hamilton, que defendió la continuidad del australiano en la parrilla y no como piloto reserva después de que se le hubiera relacionado con Mercedes para esa función.

"Creo que debería estar compitiendo. Creo que tiene demasiado talento y se ha ganado el derecho de estar entre nosotros compitiendo", comentó el heptacampeón del mundo.

Hamilton consideró que "sería genial" tenerle como tercer piloto en Mercedes, pero precisó que no cree que sea "lo mejor para él".

