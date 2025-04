El piloto regiomontano Pato O'Ward se imagina haciendo equipo con el tapatío Sergio "Checo" Pérez, específicamente en la escudería que formará parte de la Fórmula 1 (F1) en 2026, Cadillac.

En entrevista con José Antonio Cortés de ESPN, el conductor reserva de McLaren habló sobre su lugar en el equipo británico, además de su oportunidad de tener actividad en la F1 y por supuesto, de lo que para él representaría formar parte de la máxima categoría del automovilismo al lado del considerado "mejor piloto mexicano en la historia".

"La neta, la neta, Cadillac yo creo que no capta de lo que eso sería mundialmente (tener dos pilotos mexicanos). Yo creo que hasta que no toque se van a dar cuenta si las decisiones que hayan hecho han sido las correctas", dijo Pato O'Ward.

Confesó que "sí, sería un sueño estar en Cadillac junto a Checo. Nomás imagínate lo que fuera para México, lo que fuera para la empresa, lo que fuera para la mercancía".

O'Ward, actualmente piloto titular del equipo Arrow-McLaren de IndyCar, también puso en el escenario al equipo del que él es reserva esta temporada, McLaren.

"No tiene que ser con Cadillac, imagínate en McLaren, dos mexicanos de McLaren, también suena bien, pero yo creo que la única opción medio real fuera Cadillac, porque es la única que está un poco… que están buscando, ¿no? Y no tiene ningún piloto todavía".

"No, yo creo que no, eso no se capta todavía porque nunca ha pasado (que haya dos mexicanos en un equipo de F1)".

"A mí me encantaría. Y Checo tiene mucha, mucha experiencia. Le aprendería yo mucho a Checo y pues siento que pudiéramos hacer un muy buen equipo", remató O'Ward.

El regio también reveló que no disfruta tanto el rol de piloto de reserva, y que es consciente de que no hay mucha oportunidad para él en la F1. "En McLaren no hay espacio para mí más que en IndyCar. Y si es que esas puertas se abren en Fórmula 1, no van a ser ahí", aseguró.

Agregó que "hoy mismo, McLaren cuenta con dos jóvenes pilotos muy talentosos en Lando Norris y Oscar Piastri, por lo que una oportunidad ahí está muy lejana".

A propósito, este viernes, el equipo McLaren dominó los dos entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein 2025, con lo que demostraron que esta temporada están dispuestos a retener el título del campeonato de constructores y ganar el de pilotos, cuyo último dueño es el excompañero de Checo Pérez en Red Bull, Max Verstappen.

