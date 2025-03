Liam Lawson, quien esta temporada ocupa el asiento que dejó Sergio Pérez como volante de Red Bull, empezó con el "pie izquierdo" la temporada. Y ante el bajo desempeño que ha rendido en los dos primeros Grandes Premios del año, Max Verstappen lanzó un contundente mensaje: "Creo que iría más rápido en el auto de Racing Bulls".

Después de sellar una clasificación para el olvido, ya que largará desde la última posición, Lawson se convirtió en objeto de críticas porque no ha entregado los resultados que, en un inicio, prometió.

Ante esto, Verstappen —tetracampeón del mundo en la máxima categoría del automovilismo— sugirió que al piloto neozelandés le iría mejor en Racing Bulls, recordando el tiempo en el que Lawson condujo ahí.

"Siempre es difícil de decir, pero cuando Liam todavía conducía en Racing Bulls, estaba bastante igualado con Yuki. No había mucha diferencia entre ellos. Ahora, de repente, esa diferencia es muy grande, y además ellos están muy cerca de mí, así que eso te dice algo", explicó Verstappen.

Helmut Marko también se lanzó contra Liam Lawson

Así como Max Verstappen, Helmut Marko —quien es el consejero de la escudería austriaca— reconoció que se siente decepcionado por el rendimiento de Lawson.

"Fue decepcionante, no es lo que esperábamos. Tenemos que analizarlo todo y luego ya veremos. Todo depende del rendimiento, y él no cumplió. Él dice que no consiguió calentar los neumáticos a tiempo, pero la F1 es un deporte competitivo", sentenció para los micrófonos de la prensa presente en el Gran Premio de China.

Será este domingo, 23 de marzo, en punto de la una de la mañana (en tiempo del centro de México) cuando Lawson busque darle punto final a un fin de semana para el olvido; largando desde la última posición en el Circuito Internacional de Shanghái.

SV