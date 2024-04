Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, recordó la dramática definición del campeonato de 2021 que perdió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi ante Max Verstappen, mencionando que ese campeonato le fue “robado”.

La victoria del piloto de Red Bull fue histórica debido a que rompió una racha de siete años seguidos teniendo a un campeón de la escudería de Mercedes, de los cuales seis fueron de Hamilton, quien señala a esa carrera como un momento definitorio en su vida.

"¿Qué si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta”, mencionó durante la entrevista.

"Obviamente, me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini-yo mirando. Fue un momento definitorio de mi vida. De verdad lo pienso. Lo sentí así. Si veo algún vídeo, sigue doliendo. Pero estoy en paz con ello".

El presente de Lewis Hamilton y Max Verstappen

Actualmente, Hamilton está comenzando su última temporada como piloto de Mercedes, pues en 2025, cuando termine su contrato con su actual escudería, se unirá a Ferrari para ocupar el asiento que dejará Carlos Sainz.

Por otro lado, Max Verstappen se convirtió en tricampeón mundial y arrancó la nueva temporada en busca de sumar su cuarto título consecutivo, aunque una polémica entre Christian Horner y Jos Verstappen generó dudas sobre la continuidad de Max en Red Bull, dando pie a rumores que lo ponían en el asiento que dejará Hamilton al término de la temporada.

