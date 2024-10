En el año 2001, Fernando Alonso, Originario de Asturias, España, daba sus primeros pasos en la Fórmula 1 sin imaginar que este fin de semana, el deportista logrará llegar a sus 400 carreras en el Gran Premio México , convirtiéndose en el primer corredor en lograrlo.

Alonso de fiesta en México

El español llegó al sitio en el que desató la euforia de los aficionados del deporte motor , justamente, en el centro comercial Mítikah, donde la multitud se dio cita en la plaza al sur de la Ciudad de México.

Algunos aficionados llegaron desde el mediodía , pero la aparición del equipero de Lance Stroll se dio pasadas las 4 de la tarde, cuando estallaron los gritos de júbilo por uno de los pilotos consentidos de la afición mexicana, junto a Sergio Pérez y el monegasco Charles Leclerc.

Ahí, el "Nano" habló de lo que espera para el Gran Premio de México 2024, de cómo ve a su equipo (Aston Martin), de lo que representa para él trabajar a partir del siguiente año con el ingeniero Adrian Newey y de su sentir por llegar a 400 Grandes Premios de Fórmula 1, lo que cumplirá el domingo sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"El GP de México siempre es una fiesta y será doble para mí por esos 400 Grandes Premios" , dijo un alegre Alonso, ante los cientos de fanáticos que abarrotaron los diferentes pisos de la plaza comercial, además de la entrada principal, donde una valla humana le dio la bienvenida.

El bicampeón de la Fórmula Uno , aseguró que a pesar de tener más de dos décadas de experiencia en la máxima categoría de automovilismo, aún siente la emoción de un novato, según Medio Tiempo.

“En México cumpliré 400 carreras en la Fórmula Uno y no me he acostumbrado a una rutina, cada carrera es diferente, eso es lo bonito de este deporte. Para cada Gran Premio tengo una estrategia diferente para cada rival. No tengo más facilidad que un novato” .

Los gritos fueron interminables, a lo que el español siempre respondió con una sonrisa, ya que se sabe muy querido en la Ciudad de México.

En la búsqueda de la victoria 33 y con el récord que cumplirá el domingo, Alonso se presenta en Hermanos Rodríguez como uno de los favoritos de la afición y con el sentimiento de sentirse local lejos de casa.

Con gritos de emoción, la afición recibe al piloto español Fernando Alonso en la Plaza Mitikah. #F1 #MexicoGP https://t.co/KpzzEBG82j

��Yarek Gayosso pic.twitter.com/XB9uStGr2v— REFORMA (@Reforma) October 23, 2024



