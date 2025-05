Durante su participación en el Festival de las Ideas Puebla 2025, Sergio "Checo" Pérez se sinceró sobre su regreso a la Fórmula 1, luego de que con el pasar de los meses, los rumores de su retorno se acrecentaran con el aumento de escuderías en la máxima categoría.

¿Cuál es el siguiente paso de “Checo” Pérez?

En su conferencia "Del sueño a la pista: La trayectoria de un campeón mexicano en la Fórmula 1", el piloto tapatío no dudó en hablar de la situación.

El mexicano, quien salió de Red Bull Racing en 2024 tras una temporada complicada con la escudería, reiteró su deseo de volver al Gran Circo.

"No tengo claro lo que pasará. Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que nos motive. De encontrarlo, volveré" , dijo.

"Checo" Pérez, quien ha sido vinculado con diferentes equipos, también agradeció a los fanáticos mexicanos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

"Siempre tengo palabras de agradecimiento para la afición mexicana por su cariño y amor incondicional. Viven todo de una manera increíble", comentó.

Inspirar a nuevas generaciones, el mayor legado de “Checo” Pérez

En el evento, el mexicano aseguró que ha dejado huella debido a que nunca desistió de su sueño, al buscar siempre alternativas, al tiempo que creó sus propias oportunidades para hacerlo realidad.

Pérez mencionó que es necesario enfocarse en lo que se quiere y alentó a sus oyentes a: "siempre se crean que si se puede y que son los mejores".

"Para mí es el legado más fuerte, lo que más he disfrutado es que ya vengan las nuevas generaciones", afirmó.

De este modo, alentó a sus fanáticos a no alejarse del camino que los lleve a cumplir sus sueños:

"Lo que les quiero decir con esto, es que, si van por el camino difícil, es que van bien. Cuando miras atrás verás que siempre fue difícil, que vean que yo no me di por vencido y por eso estoy aquí, por eso todos ustedes que van por el camino difícil van bien, síganle por ahí, no se cambien al (camino) fácil, porque ese no llega a lo bueno".

Aunque no detalló si se encuentra en pláticas con alguna escudería tras su salida de Red Bull Racing, Pérez reveló que en el mes de agosto tomará decisiones que cambiarán el rumbo de su carrera, enfatizando que habrá noticias en los próximos meses y que le encantaría volver a la pista.

