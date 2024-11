Previo al Gran Premio de Qatar, Sergio "Checo" Pérez reafirmó este jueves su continuidad con Red Bull para la temporada 2025, pese a los desafíos que ha enfrentado con el RB20 este año. El piloto mexicano, tras ser cuestionado sobre su permanencia en el equipo, fue contundente: “Sí, puedo decir con un 100% de confianza que estaré conduciendo para Red Bull en 2025”.

Pérez explicó que uno de los mayores retos ha sido adaptarse al auto, que no ha alcanzado el nivel de eficiencia mostrado en años anteriores. Afirmó que el equipo y él han tenido problemas para maximizar su desempeño: “Cuando no puedes sacar el 100% de tu auto, es irrelevante lo bueno que sea. No he podido hacerlo debido a las dificultades que he tenido con él en los últimos meses”.

El mexicano subrayó que incluso los ingenieros han tenido complicaciones para entender y solucionar los problemas del monoplaza: “Nos tomó mucho tiempo identificar lo que el auto estaba haciendo. Para Max (Verstappen) las cosas no cambiaron demasiado, pero para mí fueron significativas. Mi estilo de manejo fue más sensible a los cambios”.

Checo también hizo autocrítica y admitió que identificar las fallas desde el inicio habría sido clave: “Es difícil decir qué pudimos haber hecho diferente, pero creo que identificar el problema más pronto habría ayudado mucho a nuestra temporada”.

Con un año complicado en términos de rendimiento, Pérez expresó su compromiso de trabajar junto con Red Bull para superar las dificultades: “Somos un equipo y sabemos exactamente dónde estamos. Estamos trabajando muy duro para volver a tener una temporada mucho mejor”.

El Gran Premio de Qatar marca el cierre del formato sprint en la temporada 2024. Mientras que Max Verstappen, recientemente coronado como campeón mundial por cuarta vez, correrá con menos presión, Pérez buscará sumar puntos clave y demostrar que puede ser un contendiente sólido para 2025. El circuito de Lusail será el escenario donde Red Bull intente cerrar con fuerza una temporada marcada por altibajos a una carrera del final de la campaña.

Así se correrá el GP de Qatar

Viernes 29 de noviembre

FP1

7:30 a.m.

Sprint Qualy

11:30 a.m.

Sábado 30 de noviembre

Sprint

8:00 a.m.

Qualy

12:00 p.m.

Domingo 1 de diciembre

Carrera

10:00 a.m.

