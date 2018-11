Exceso de eventos, causa de cancelación de partido de la NFL

Ante las pobres condiciones del campo en el Estadio Azteca, México perdió la sede del partido de la NFL que iba a realizarse el próximo lunes.

El encuentro entre los Rams y los Chiefs de Kansas City, iba a ser el cuarto de temporada regular de la NFL que se disputara en la capital mexicana. Se realizará ahora en el Coliseum de Los Ángeles.

Tras una revisión realizada por expertos de la NFL junto con las autoridades del Azteca se tomó la decisión de mudar el juego de sede. Los encargados de la revisión determinaron que el césped actualmente no cumple con las condiciones mínimas que se requieren para disputar un partido de la NFL y que tampoco las cumplirá para el próximo lunes.

''Trabajamos extensivamente con nuestros socios en el Estadio Azteca durante meses en preparación para este juego'', dijo el vicepresidente de la NFL Internacional, Mark Waller. ''Hasta recientemente no teníamos preocupaciones mayores, pero la temporada de lluvias y el calendario cargado de eventos en el estadio resultaron en un daño significativo al campo que representa riesgos innecesarios para la seguridad de los jugadores y lo hace inapropiado para recibir un partido de la NFL. Como resultado, determinamos que mover el juego es la decisión acertada''.

En mayo, se retiró la cancha de pasto natural que se había empleado durante años en el Estadio Azteca.

A cambio del césped natural, se instaló una superficie denominada híbrida. Dicha tecnología combina pasto natural con sintético, y se ha empleado en otros reconocidos estadios del mundo.

El 16 de agosto, tras una primera serie de críticas, las autoridades del Estadio Azteca dijeron que la cancha mejoraría si se dejaba de usar un tiempo. Prometieron realizar trabajos especiales y aseguraron que quedaría lista ''a la brevedad''.

Y aunque el campo mejoró ligeramente luego de darle descanso durante 10 días cuando paró la Liga por una Fecha FIFA, se realizaron posteriormente en el inmueble varios partidos de futbol, un par de conciertos de Shakira el mes pasado y otro recital organizado por la empresa Televisa, dueña del Azteca.

Toda esa actividad dejó el pasto en condiciones incluso peores de las que habían generado las críticas originales.

Para los aficionados mexicanos a la NFL el cambio de sede es decepcionante. Este duelo es apenas el quinto desde 1970 entre equipos con una derrota o menos en la Semana 11.

Adiós, NFL

Voz del experto: Emilio León (analista FOX SPORT)

''Me parece una irresponsabilidad enorme de todas las autoridades que se encargaron de llevar el proceso de la cancha del Estadio Azteca, porque ya sabían que éste era un compromiso que estaba pactado con contrato en mano y se me hace una vergüenza terrible para el estadio, para México y para el deporte. Esto va a conllevar que, algunos contactos del futuro gobierno, me han manifestado que ellos no están de acuerdo con el contrato que se firmó con la NFL (hasta 2021) y lo van a echar para atrás. La NFL no va a jugar el año que viene en México, lo puedo garantizar.

''Es un rídiculo absoluto. Quedamos mal parados; las posibilidades de tener un juego, una franquicia e incluso partidos de pretemporada, obviamente esto perjudica y la Liga ya no va a voltear a ver para acá''.

Claves

El reemplazo

En el mes de julio, días antes del inicio del Apertura 2018 de la Liga MX, el pasto natural del Estadio Azteca fue reemplazado por un césped de tecnología híbrida que combina el natural con el sintético. Los trabajos se hicieron a marchas forzadas.

No gusta

Un temporal de lluvias atípico en la Ciudad de México, combinado con la actividad de Cruz Azul y América tanto en Liga como en Copa, provocaron que el césped híbrido no estuviera en las condiciones esperadas, y por el contrario, empeorara.

La gota que derramó el vaso

Una serie de conciertos, el último el miércoles pasado, no fueron de mucha ayuda para que el estado de la cancha mejorara. El deterioro se hizo más evidente el sábado anterior durante el juego de Liga entre Cruz Azul y Lobos BUAP.

Escueto comunicado

A través de sus redes sociales, el Estadio Azteca indicó en un comunicado que ''la inusual y larga temporada de lluvias, además de eventos pre pactados por terceros en el Estadio Azteca pudieron ser un factor por el que el césped esté lejos de estar en óptimas condiciones''.