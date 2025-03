Ex compañero de Camilo Vargas confiesa que estuvo a punto de quitarle la vida

Wilder Medina, excompañero del portero de los rojinegros del Atlas, Camilo Vargas, reveló en una entrevista que un día estuvo muy cerca de quitarle la vida al arquero colombiano mientras compartían equipo en Colombia.

Vargas llegó al Atlas para el Apertura 2019 transferido directamente del Deportivo Cali de su natal Colombia, desde su llegada al equipo tapatío demostró su extensa calidad bajo los tres postes, y donde a la postre se convertiría bicampeón y figura con los Zorros, además de llegar junto con su selección a la última final de la Copa América frente a Argentina , misma que perdieron por un gol a cero en los últimos minutos del encuentro.

El Independiente de Santa Fe de Colombia, fue el primer equipo en darle la oportunidad de debutar en primera división a Camilo, donde jugó ahí del 2007 al 2014, y justo en su último año con el equipo capitalino, coincidiría con su compatriota Wilder Medina, mismo que declaró que debido a la personalidad de Vargas, estuvo a punto de arrebatarle la vida.

“No nos llevábamos bien, porque me imagino que era personalidad de él, llegaba y no saludaba, siempre saludaba a tres o cuatro y el resto entonces no” , declaró el exfutbolista sobre la actitud del portero con él.

“Ese día perdimos la final, yo entré llorando, y llegó él diciendo: ‘No ya tranquilos, perdimos la final, no pasa nada’, entonces como que se me vino todo y me fui a darle puños” , lo que fue el primer problema entre los futbolistas según las declaraciones de Wilder.

Además, aparte de los golpes, el exdelantero buscó tomar venganza de otra manera, “yo dije, le meto un tiro al muchacho, le acabo el fútbol, y si me toca irme para la cárcel, yo lo pago” . Asimismo el exgoleador mencionó que gracias a que el entrenador le negó ir al entrenamiento ese día, fue que no logró su cometido final contra el ahora arquero del Atlas, “y me dice el entrenador: ‘usted ya llegó tarde al entrenamiento ya me llamaron’, y yo dije, sí ya voy para allá, y me dijo ‘¿usted está tomado?’, y yo le dije, sí señor, entonces me dijo: ‘vaya y descanse, yo voy a presentar su carta de renuncia , no vaya a salir a los medios, usted viene lesionado y no puede terminar la temporada’, ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera llegado al entrenamiento?, yo con tragos encima la hubiera cometido y hubiera dejado a la Selección Colombia sin uno de los mejores arqueros en estos momentos” . Expresó Wilder sobre su complicado pasado dentro del alcoholismo y sus problemas con el guardameta rojinegro y que gracias a su técnico, evitó cometer el peor error de su vida.

ML