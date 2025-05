Esta fue la razón de la salida de José Ramón Fernández de TV Azteca

Últimamente ha llamado mucho la atención una pelea en redes entre José Ramón Fernández y David Faitelson, dos periodistas deportivos que trabajaron juntos por años. Todo explotó cuando Faitelson lanzó una declaración bastante delicada, señalando que durante su tiempo en TV Azteca, José Ramón tuvo problemas con las drogas. Esto sorprendió a muchos, sobre todo porque “Joserra” es una figura muy reconocida en el medio y tuvo una despedida muy emotiva de la televisora donde construyó gran parte de su carrera.

Hace 19 años, el 7 de septiembre de 2006, Mario San Román, entonces director general de TV Azteca, anunció la llegada de Pablo Latapí como nuevo director de deportes en lugar de José Ramón Fernández, quien sufría de diversos problemas de salud y había sido relegado de la toma de decisiones en la empresa.

Cuando se anunció que José Ramón dejaría el puesto de jefe, la versión oficial señaló dichos problemas de salud, pero la relación ya estaba rota desde la cobertura del Mundial de Alemania 2006. El propio conductor lo confesó en una entrevista con “Hora Cero”, donde reveló los detalles de sus últimos días en Azteca.

"Cuando yo llego de Alemania me enfermo de divertículos, me operan, estoy delicado, tardo en recuperarme, regreso antes de tiempo al canal, pero un día haciendo 'Los Protagonistas del mediodía' veo que la mesa da de vueltas y digo: '¡en la torre, ¿por qué da de vueltas la mesa?!'. Me levanto, me voy y en los elevadores me desmayo" confesó Fernández.

Dicho incidente llegó a oídos de Ricardo Salinas Pliego, quien tomó la decisión de hacerlo a un lado.

"Le dicen a Ricardo, quien comenta: 'tienes que hacerte a un lado, descansa, estás muy delicado'. Me pone en otra oficina y me doy cuenta que va terminando mi época en TV Azteca, estamos hablando de 2007" recordó el actual conductor de ESPN, quien confesó que le ofrecieron una liquidación de 188 mil pesos.

"Ricardo personalmente me liquida, me dice 'esto no es de Azteca, esto es mío, yo te lo doy'. Me lo manda a mi casa, me lo manda en efectivo, una caja que yo digo '¿qué voy a hacer una caja con tantos billetes?', y (responde) 'mételo en una caja de la cama, guárdalos, tenía una frase de macropendejo'. Yo no quería terminar en dificultades, tenía ofertas de ESPN, dije 'voy a cambiar un poco, voy a descansar un poco', pero seguí trabajando" agregó.

Finalmente, José Ramón empezó su historia en ESPN a finales de 2007, empresa con la que actualmente sigue laborando, convencido de que fue víctima de "un complot" en su contra para su salida de Azteca.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

ML