España vs Francia: alineaciones por la semifinal de la Eurocopa 2024

Dos de las selecciones favoritas para ganar el título se encuentran este día en las semifinales de la Eurocopa 2024: Francia, que tras no ganar su grupo tuvo que recorrer el camino difícil y debió derrotar a Bélgica y a Portugal para llegar a estas instancias, y España, que aun siendo primero de su sector tuvo una prueba de fuego en los cuartos de final frente a Alemania.

Esa victoria contra los locales da confianza a los ibéricos, principalmente porque los dos goles con que vencieron a Alemania salieron de la banca, en los botines de Dani Olmo, que ingresó por la temprana lesión de Pedri, y de Mikel Merino, que tuvo la responsabilidad de sustituir a Nico Williams.

Y de esa buena banca deberá echar mano Luis de la Fuente, el entrenador español, pues para este juego semifinal no podrá contar con Pedri, que no se ha recuperado de su lesión, ni con Dani Carvajal y Robin Le Normad, ambos por suspensión.

Se espera que Merino vaya al campo de inicio en el lugar de Pedri, y que Jesús Navas y Nacho ocupen las posiciones de Carvajal y Le Normand, respectivamente.

Por su parte, Francia llega con equipo completo, pero no a toda máquina. Griezmann no ha lucido, y Mbappé parece no acostumbrarse a la máscara de protección.

Y mientras en la defensa Francia luce sólida, con Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Theo Hernández, que han jugado todos los partidos, es en la delantera y el medio campo donde hay dudas de quiénes podrían alinear.

Previsiblemente, Adrien Rabiot vovlerá al equipo titular y Eduardo Camavinga será suplente.

Ousmane Dembele, que ha estado en el banquillo en un par de juegos, también podría volver a la titularidad, aunque en ese caso estarían en duda Marcus Thuram o Randal Kolo Muani.

Posibles alineaciones

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Jesús Navas, Laporte, Nacho, Cucurella

Medios: Rodri, Fabián, Dani Olmo

Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

Francia

Portero: Maignan

Defensas: Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández

Medios: Kanté, Tchouameni, Rabiot Griezmann

Delanteros: Dembele o Marcus Thuram y Mbappé.