Es importante respetar decisiones de los entrenadores de Selección: Jardine

El técnico del América, André Jardine, compartió su opinión sobre la poca actividad que han tenido algunos de sus jugadores con la Selección Mexicana, como Henry Martín o Luis Ángel Malagón.

El entrenador brasileño de las Águilas, quien ya conoce lo que es un banquillo nacional , aseguró respetar todas y cada una de las decisiones que toman los entrenadores que están a cargo de los seleccionados de cada país.

"La Fecha FIFA pertenece a las selecciones. Los entrenadores tienen el privilegio de contar con los jugadores que quieren y después, si van a meterlos o no, es una decisión del cuerpo técnico . Yo ya estuve en el otro lado, en donde contaba los días para llegar a la Fecha FIFA para justamente poder tenerlos, entonces sé exactamente lo que pasa a un entrenador de selección y es importante respetarles en este momento porque cuentan todo el año solamente con los días de Fecha FIFA ", expuso en conferencia de prensa.

Y al responder sobre la falta de minutos del arquero Malagón en el choque pasado del Tricolor ante Honduras, Jardine insistió:

"Siempre que me preguntan sobre selección, yo respondo como alguien que ya estuvo en el otro lado. Entonces es importante entender que u n entrenador de selección pasa muchos días, muchas horas, antes de la Fecha FIFA, analizando a sus propios jugadores, estudiándoles, pensando cómo va a explorar a cada uno de ellos , intentando hacer justicia. Al final el entrenador lo que más quiere es ganar".

El entrenador ya tiene experiencia en un banquillo de selección nacional, llevando a Brasil a conquistar la medalla de oro en Tokyo 2020 (disputado en 2021).

"No me siento capaz de dar una opinión sobre este tema, porque para saber quién tiene que jugar, tú tienes que pegar todas las opciones que tienes, comparar el rendimiento entre cada uno, y al final tomar la decisión de aquel que te aporta más, de aquello que tú quieres para tu equipo . Entonces lo que puedo decir es que Malagón sí vive un gran momento, ya esto no es novedad para ninguno, imagino que esté haciendo por merecer sus oportunidades, y si tuviera que apostar, yo apostaría que en algún momento va a tener una chance de jugar con la Selección , como lo ha hecho ya un par de veces", concluyó.

Con información de SUN

MBV