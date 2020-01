Enrique Bonilla niega presunto dopaje de Edwin Cardona

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, negó este martes la información de que el colombiano Edwin Cardona haya dado positivo por dopaje, y reiteró que "no es correcta".

Una versión periodística puso en entredicho a Cardona, con un supuesto resultado positivo por dopaje, lo cual frenaría su salida del club mexicano Pachuca al Boca Juniors; supuesto que no tiene veracidad, indicó el funcionario.

Sobre el veto de un partido al Estadio Jalisco, como consecuencia del grito homofóbico de muchos aficionados durante el encuentro Atlas-Puebla de la semana pasada, negó que sea "un golpe de autoridad sobre la mesa".

Exhortó a que todos pongan de su parte para que no vuelva a suceder, porque, además, el mayor afectado es el equipo de casa. "No es correcto, ya no es una broma, es algo más que debemos evitar en nuestro país".

Por otro lado, Bonilla negó que la Major League Soccer (MLS) se le adelante a la Liga MX en la contratación de los mejores jugadores mexicanos en su regreso de Europa al continente americano, como fue, en su momento, Giovani dos Santos y ahora Javier Hernández.

"No, para nada. A nosotros nos preocupa aprender a tener las mejores prácticas de todo el mundo, fomentar nuestras fuerzas básicas para que sigan saliendo jugadores de la talla de (Raúl) Jiménez y el mismo Hernández".

