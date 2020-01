En el Betis ya están a la espera de Guido

El director técnico del Real Betis Balompié, Joan Francesc Ferrer “Rubi”, continúa a la expectativa sobre la llegada del mediocampista argentino Guido Rodríguez, quien podría fichar con el club sevillano procedente del América de México.

En conferencia de prensa ayer, el entrenador confirmó que gente del club está en territorio mexicano para concretar el fichaje e incluso Guido no entrenó con las Águilas, pero hasta el momento todavía no hay nada confirmado.

“La noticia es lo que sabéis, tenemos a dos personas del club trabajando allí para ver si se puede cerrar, pero todavía no lo está. Ese paso es importante, pero hasta que no salga de ahí, cara o cruz, no se me tiene que ir informando”, mencionó “Rubi”.

Guido Rodríguez es el mediocampista de contención elegido por el cuadro bético para reforzar esa zona con miras a la segunda parte de la temporada 2019-2020 del futbol europeo.

En estos días, las negociaciones entre América y Betis han sido constantes en busca de llegar a un acuerdo en una venta en que las Águilas estarían ganando más de ocho millones de euros.

El conjunto mexicano está obligado a vender en este mercado invernal a Guido una vez que el futbolista pampero concluye contrato en junio próximo y podría marcharse gratis, eso sí siempre y cuando también América no ofrezca una renovación.