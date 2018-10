En Chivas unidos por la Liguilla

José Saturnino Cardozo cerró filas con sus pupilos luego de perder ante Morelia y quedar casi fuera de toda aspiración de Liguilla, pero lo hace con el firme objetivo de hacerlos recapacitar para ganar los nueve puntos disponibles y colarse a la Fiesta Grande.

El técnico paraguayo sostuvo una charla con la plantilla disponible, ya que Carlos Salcido, Jesús Sánchez y Eduardo López no estaban en Verde Valle debido a que venían regresando de Estados Unidos, donde el domingo hicieron la presentación de la película Chivas, dentro del marco del Festival Internacional del Cine de Guadalajara con sede en Los Ángeles.

La charla duró poco más de una hora con el pastor, quien les aseguró que el no tener contundencia ante el arco rival el pasado sábado ante el Morelia no pasa por la presión que pueden traer y les hizo ver que la afición se sabe comportar, ya que no tiene actitudes como en otras partes del mundo, donde están encima del jugador exigiendo agresivamente resultados.

El paraguayo le hizo saber al equipo que la desesperación que tenía el pasado sábado era porque ningún equipo bajo su dirección técnica había tenido tantas facilidades para ganar un partido, tras generar siete opciones claras de gol en el primer tiempo y solamente marcaron una.

Contra Monarcas, Chivas tuvo el primer tiempo más productivo en acciones ante el arco rival de los últimos tres campeonatos, lamentablemente Ángel Zaldívar de tres que tuvo en sus pies, solamente marcó una; Hedgardo Marín tampoco pudo mandar al fondo una clara que se le presentó; Gael Sandoval falló en dos ocasiones y una nominada para el oso de la semana y, Alan Pulido, también salió con la mira chueca.

Cardozo y sus muchachos se aferrarán a terminar el torneo buscando ser contundentes, tema por el cual ahora mismo están lejos de la Liguilla y a punto de sumar el tercer campeonato sin Fiesta Grande de manera consecutiva.

Además de la desesperación que vive el ahora DT de Chivas y quien por muchos años acostumbró a los fanáticos de la Liga de México a una contundencia inaudita, Cardozo se encuentra preocupado por los bajones que su equipo presenta en los segundos tiempos.

“El primer tiempo fue brillante para mí, metimos al rival en su cancha y cuando intentaba salir no podía o le sorprendíamos con un latigazo, pero en el segundo tiempo creo que anímicamente nos caímos por la situación de que no marcamos y al rival le pasó lo contrario, ve que te vienes abajo y ellos suben, la verdad que nos desesperamos por no tener la pelota aunque creo que fue más por errores nuestros”.

Zaldívar, el mejor anotador

Junto con Oribe Peralta, del América, Ángel Zaldívar es el mejor goleador nacido en México de la Liga MX. Ambos centros delanteros cuentan con cinco anotaciones tras 14 jornadas. Zaldívar cuenta con un gol cada 181 minutos, o uno cada dos partidos completos.