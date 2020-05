En Chivas se quedarán los mejores

Con la intención de ser más efectivos, la inversión del Guadalajara en las Fuerzas Básicas se mantiene, pero vendrán algunos cambios, habrá depuración de elementos en varias categorías que, según el análisis, no tienen oportunidad de llegar al objetivo inicial por varios motivos, ya sea que otros los brincaron, su nivel no ha sido regular o ya llegaron a un tope futbolístico sin dar el estirón.

La idea del Guadalajara sigue firme por parte de la dirigencia que encabeza el presidente Amaury Vergara, que el equipo comience a reflejar el trabajo de Fuerzas Inferiores en un mediano plazo con la aparición de jugadores, y que en un largo periodo el primer equipo tenga 80% de elementos de la cantera, siendo Gilberto Sepúlveda y Fernando Beltrán, las cabezas para ese entonces, ya que a José Juan Macías lo ven pronto en Europa.

Jugadores de las categorías 20, 17 y 15 serán dados de baja y para ello les darán facilidades para salir como el hecho de dejarlos libres o apoyar en el acomodo en otros equipos como ya ha sucedido en otros casos.

En este proceso toda la estructura de futbol rojiblanco está en el mismo canal, las evaluaciones que se han hecho para definir quienes ya no continuarán se han realizado en conjunto y guiados por Marcelo Michel Leaño, quien como director de futbol institucional analiza, da puntos de vista con la gente de Fuerzas Básicas, escucha, para luego llegar a nombres de común acuerdo.

Han cambiado las cosas en las Básicas, pues Marcelo trabaja en equipo; aquellos tiempos de toma de decisiones de manera tajante se han esfumado, lo cual tiene contentos a los entrenadores de las Inferiores, porque hay un proyecto para todos y avanzarán de acuerdo a los requerimientos de la institución.

Equipo en la nueva Liga

Ricardo Cadena, quien el torneo pasado estuvo dirigiendo al equipo Sub-20, ahora estará como estratega del plantel que participará en la nueva Liga de la Federación Mexicana de Futbol, que muchos llaman de Desarrollo.

Cadena ya analiza los jugadores con los que contará, porque muchos de los prestados el torneo anterior regresarán, tal es el caso de Leopoldo Cortés, Ángel López, Juan de Dios Aguayo, Eduardo Torres, Brayam López y José González, entre otros.

El equipo estaría jugando en Verde Valle o en el estadio Jalisco, aunque esta última opción se analiza, ya que abrir el monumental es caro, pero llevarían futbol a ese lado de la ciudad, con el punto a favor de que varios de los elementos del primer equipo que no sean convocados jugarían ahí.

Los rojiblancos en sus Fuerzas Básicas darán de baja a alrededor de 10 jugadores jóvenes, así como también a otros elementos que estuvieron prestados en otros conjuntos y que por edad ya no tienen oportunidad de llegar al primer equipo.

Cerca de 35 elementos rojiblancos militan en otros clubes y algunos formarán parte de este nuevo equipo, pero otros ya no entrarán en planes.

Lázaro y Orozco, en la lista

Chivas dejará ir a varios elementos de cantera que consideran ya no llegarán al primer equipo como Josué Lázaro y Mario Orozco, a quienes darán todas las facilidades.

El “Flaco” Tena alaba el trabajo en la cantera

El técnico del primer equipo, Luis Fernando Tena, quiere que salgan más elementos como Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y José Juan Macías, porque dice que hay calidad en muchos jugadores y el club les da todo para una excelente formación, al tiempo que puso de ejemplo al “Tiba”.

“Trabajan muy bien, como ‘Tiba’, Beltrán, ‘Lalo’ Torres. La institución les da una formación integral, no solamente los enseñan a pegarle a la pelota, sino que se les enseña a entender el juego del futbol y luego que mentalmente estén equilibrados, que controlen las emociones, que no se vuelen por el dinero, o cuando los buscan los medios. He visto que están como institución encima de ellos. Se forman bien y compiten con mexicanos. Felicito a las Fuerzas Básicas, porque forman muy bien a los jugadores en personas de bien y luego, como futbolistas”.