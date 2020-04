En Boca descartan fichaje de Cavani por temas económicos

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, descartó el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani, del París Saint-Germain, por cuestiones económicas.

"A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club, pero la realidad es que nuestra economía no es la de Cavani", dijo Ameal en diálogo con Radio Splendid.

"Antes de Cavani hablábamos de (el peruano Paolo) Guerrero. Y decíamos que Carlitos (Tevez) no tenía nada que envidiarle a Guerrero. Y así fue, no tuvo nada que envidiarle, ¿o no?", añadió.

El ex defensa colombiano Jorge Bermúdez, integrante del consejo de futbol de Boca Juniors, dijo este domingo que deseaba que Cavani fiche "muy pronto" por el club.

"Tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador", agregó Ameal.

Además, el agente del jugador, Nando Guglielmone, aseguró a Radio Belgrano este martes que hay varios equipos interesados en el delantero uruguayo de 33 años y que ningún directivo del Xeneize se contactó con él.

OF