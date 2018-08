El tiempo dirá si extrañaremos a Siboldi: Diego de Buen

Consciente de que en el futbol siempre habrá que darle vuelta a la página, el mediocampista del Santos Laguna, Diego de Buen, aseguró que sólo el transcurrir de los partidos definirá si fue o no un error la salida del director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi, quien dejó el banquillo de los laguneros a principio de semana tras haber sido señalado por faltas al código de ética por parte de la directiva.

“Eso ya el tiempo lo dirá, no es poca cosa ser campeón con Santos y más en una liga tan competitiva, pero creo que se extrañará más a la persona que era, alguien íntegro, trabajador. Las razones del conflicto no las conozco, no tengo nada que reprocharle, fue doloroso, pero ahora Salvador Reyes viene a hacer su trabajo, ya el tiempo dirá si cambian las cosas, los resultados al final de cuentas son los que marcan la pauta”.

A su llegada a Guadalajara para afrontar su duelo de la fecha cuatro ante Chivas, De Buen argumentó que el encuentro de este domingo en el Estadio Akron será importante para demostrar de qué está hecho el conjunto de Coahuila.

“Es una prueba bastante importante para ver el rumbo de este torneo para nosotros. A Chivas no se le han dado los resultados, pero es un equipo que tiene tiempo jugando bien, con el nuevo entrenador tienen una idea bastante clara y llamativa. Será un partido muy luchado, muy trabajado, pero si salimos a la cancha y hacemos lo que planeamos en la semana con el nuevo cuerpo técnico, estoy seguro de que regresaremos a Torreón con los tres puntos”.

Complacen a los fanáticos

Luego de su arribo a suelo tapatío, los jugadores del Santos se dieron tiempo para compartir con sus fanáticos en el hotel de concentración. En un evento realizado por sus patrocinadores, el propio Diego de Buen, Eduardo Herrera y el nuevo refuerzo Ayrton Preciado convivieron con niños de distintas escuelas y fundaciones, así como con algunos de sus seguidores de la capital jalisciense.

JA