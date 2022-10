El tenis femenil luce mejor en Guadalajara

Desde que Guadalajara fue sede de los Juegos Panamericanos de 2011, la ciudad se ha destacado por albergar eventos de talla internacional y entre las instalaciones construidas como sede del evento que reunió a deportistas de 42 naciones de América, el Complejo Panamericano de Tenis es el sitio en que algunas de las mejores raquetas en el mundo se han dado cita para exponer sus destrezas y buscar la gloria y la admiración de los tapatíos.

Sin embargo, un nuevo reto llega a la Perla de Occidente, pues ésta será sede del GUADALAJARA OPEN AKRON WTA 1000, torneo que recibe a lo mejor que el tenis femenil tiene para ofrecer al mundo. Dicho evento será del 17 al 23 de octubre en el recinto que se ha vuelto tradicional para la Zona Metropolitana de Guadalajara y del Occidente, el Complejo Panamericano de Tenis.

Guadalajara es una de las ciudades que más han crecido en cuanto a deporte se refiere, pero sobre todo la que más torneos de relevancia ha recibido sin importar la disciplina. Clubes en la Zona Metropolitana se han dedicado a darle difusión y práctica al deporte blanco, que naciera en Inglaterra, pero que ha adquirido un sabor especial en la Perla Tapatía.

Ahora, conforme Jalisco ha ido organizando eventos, múltiples patrocinadores, promotores del deporte y los mismos participantes, han hecho de Guadalajara una capital mundial del tenis, con el aliento de los tapatíos que asisten a los complejos, apoyan y generan ingresos para el comité organizador.

“(El GUADALAJARA OPEN AKRON WTA 1000) es un evento histórico para México y para Latinoamérica el tener un 1000 que nunca antes habíamos tenido en nuestro país. Efectivamente, con la buena relación que tenemos con la WTA, hemos manifestado nuestro interés de traer cosas grandes a México y se ha dado de todo y cada año tenemos una sorpresa más. Ahora nada más, uno de los nueve torneos más importantes del mundo”, dijo Gustavo Santoscoy, director del WTA 1000 en Guadalajara.

Garbiñe Muguruza se convirtió en la campeona del WTA Finals 2021 y será una de las jugadoras a seguir en el GDL OPEN AKRON. IMAGO7

¿Qué sigue para la capital jalisciense?

Apenas en noviembre pasado, Guadalajara fue sede del WTA Finals, un torneo que recibe a las ocho tenistas mejor rankeadas en el año, no necesariamente a las mejores históricamente hablando. Sin embargo, previamente la Perla Tapatía recibió torneos de categoría WTA 250, el cual fue nombrado Jalisco Open y WTA Challenger Series, por lo que lo único que le resta a nuestra ciudad en cuanto a jerarquía, es recibir a un Grand Slam, aunque eso no está en los planes de la Asociación, ya que solamente hay cuatro grandes del tenis mundial, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

“Ya llevamos un 125, dos 250, vamos a ser un 1000, ya hicimos el Finals y prácticamente es lo único que nos falta hacer del Tour para completar todos sus torneos. Yo creo que sería la única ciudad en el mundo que tuviera todos los cinco torneos”, señaló Gustavo Santoscoy.

En el WTA Finals del 2021 que se disputó en Guadalajara, estuvieron presentes tenistas de la talla de Aryna Sabalenka de Bielorrusia, Karolina Pliskova de República Checa, Maria Sakkari de Grecia, Iga Swiatek de Polonia, Anett Kontaveit de Letonia y las españolas sensación, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa.

Paula Badosa, la número tres del mundo, está confirmada y es una de las jugadoras más seguidas por la afición tapatía. IMAGO7

ASISTENTES

Figuras y su posición en el ranking Paula badosa

País: España

Ranking WTA: 3°

Anett Kontaveit

País: Estonia

Ranking WTA: 4°

Jessica Pegula

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 5°

Aryna sabalenka

País: Bielorrusia

Ranking WTA: 6°

María Sakkari

País: Grecia

Ranking WTA: 7° Coco Gauff

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 8°

Caroline García

País: Francia

Ranking WTA: 10°

Daria Kasatkina

País: Rusia

Ranking WTA: 11°

Gabiñe Muguruza

País: España

Ranking WTA: 12°

Veronika Kudermetova

País: Rusia

Ranking WTA: 13°

Belinda Bencic

País: Suiza

Ranking WTA: 14°

Danielle Collins

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 15°

Beatriz Haddad Maia

País: Brasil

Ranking WTA: 16°

Madison Keys

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 17°

Petra Kvitova

País: República Checa

Ranking WTA:18°

Jelena Ostapenko

País: Lituania

Ranking WTA: 19°

Karolina Pliskova

País: República Checa

Ranking WTA: 20°

Victoria Azarenka

País: Bielorrusia

Ranking WTA: 21°

Elena Rybakina

País: Kazajistán

Ranking WTA: 22°

Amanda Anisimova

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 23°

Ekaterina Alexandrova

País: Rusia

Ranking WTA: 24°

Barbora Krejcikova

País: República Checa

Ranking WTA: 25° Alison Riske-Amritraj

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 26°

Martina Trevisan

País: Italia

Ranking WTA: 27°

Shuai Zhang

País: China

Ranking WTA: 28°

Aliaksandra Sasnovich

País: Bielorrusia

Ranking WTA:29°

Liudmila Samsonova

País: Rusia

Ranking WTA: 30°

Jil Teichmann

País: Suiza

Ranking WTA: 31°

Kaia Kanepi

País: Estonia

Ranking WTA: 32°

Shelby Rogers

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 34°

Ajla Tomljanovic

País: Australia

Ranking WTA: 35°

Qinwen Zheng

País: China

Ranking WTA: 36°

Alizé Cornet

País: Francia

Ranking WTA: 37°

Leylah Fernández

País: Canadá

Ranking WTA: 38°

Yulia Putintseva

País: Kazajstán

Ranking WTA: 41°

Marie Bouzkova

País: República Checa

Ranking WTA: 42°

Bernarda Pera

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 43°

Elise Mertens

País:Bélgica

Ranking WTA: 44°

Anastasia Potapova

Nacionalidad: Rusia

Ranking WTA: 45°

Petra Martic

Nacionalidad:Croacia

Ranking WTA: 46°

Katerina Siniakova

País: República Checa

Ranking WTA: 49°

Bianca Andreescu

País: Canadá

Ranking WTA: 57°

Sofia Kennin

País: Estados Unidos

Ranking WTA: 249°

