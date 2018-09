El efecto Diego

Culiacán se rindió al embrujo de Maradona, Cafetaleros también, y el espectáculo fue redondo.

Ciertamente no alcanzó para llenar un estadio de 20 mil aficionados al que apenas fueron 12 mil, en una ciudad de un millón de habitantes que idolatra a los Tomateros del beisbol, pero su presencia también fue suficiente para que Dorados brincara del fondo de la tabla al décimo puesto y a un triunfo de los puestos de Liguilla.

En el recuento final, Maradona cumplió con sus primeros 90 minutos.

El espectáculo estaba montado. Una inusitada cobertura de prensa en el Estadio Banorte, y otra de ESPN que mandó a algunos de sus estelares a la transmisión de un juego que antes del de anoche, transmitía desde el estudio.

La televisora montó la “Maradona Cam”, que siguió todos los movimientos de Diego Armando y nunca más desapareció de la pantalla. En sus reacciones importantes el argentino ocupó toda la pantalla, y durante las acciones del cotejo el “Pelusa” aparecía en un recuadro en la esquina inferior izquierda.

Así, todo México pudo ver cuando Diego saludó a Jared Borgetti en la cancha, enviado de la cadena de televisión al partido. También cuando olvidó quitarse la gorra cuando se entonó el himno nacional en el estadio. En general en el primer tiempo “El 10” se mantuvo tranquilo, y estalló hasta la segunda mitad.

Su equipo también estalló por vez primera en el torneo. Al 59’ gritó efusivo el primer gol de su escuadra y se fundió en un abrazo con su auxiliar Luis Islas, pero dos minutos después, con el 2-0, se abrazó con varios de sus jugadores.

Nadie se resistió al embrujo de un Diego feliz por la victoria. Ni Sebastián Ibars, el argentino de Cafetaleros que se fue expulsado y que pasó por su abrazo con el “Pelusa”, ni parte del cuerpo técnico visitante que incluso le pidió al capitán de Dorados, el arquero Gaspar Servio, que sirviera de fotógrafo.

También hubo festejo con la afición, y aunque era el más descordinado en el aleteo del pez, o no se supo los nombres de sus adversarios en la rueda de prensa, el show fue completo.

Culiacán y el Ascenso se habían rendido, al menos por una noche, al embrujo de Maradona.

Por momentos sentado, Diego Armando Maradona lanzó indicaciones hacia sus jugadores; también hizo algunos reclamos. AP / E. Verdugo

La goleada a Cafetaleros, en segundo plano

Dorados goleó a Cafetaleros de Tapachula de la mano de otro 10. Vinicio Angulo marcó tres de los cuatro tantos con los que el equipo sinaloense se impuso al cuadro chiapaneco; 4-1 en Culiacán.

Tras un olvidable primer tiempo en el que se fueron sin goles, Angulo comenzó a marcar diferencia al 59’ cuando madrugó a la defensa chiapaneca para abrir el marcador. Dos minutos después, el ecuatoriano capitalizó un error en la salida de la zaga de Tapachula para ampliar el marcador.

Cafetaleros se acercó con tanto de Sebastián Ibars al minuto 64, para angustiar a los sinaloenses, sin embargo, Angulo marcó su tercero de la noche vía penal.

La cereza en el pastel llegó por cortesía de los pies de Jesús Escoboza al minuto 85, con un disparo desde fuera del área que el arquero visitante no pudo atacar bien el tiro del jugador de Dorados.

Después de amarrar el encuentro con el tercer gol, el ahora técnico de Dorados elevó plegarias al cielo como parte del festejo. AP / E. Verdugo

Diego de la Torre, entre el banquillo y la cancha

Diego de la Torre (en foto, segundo de izquierda a derecha) solía mentalizarse de cara a cada encuentro a saltar a la cancha. Ahora, lo hace pensando en ocupar un sitio en el banquillo que antes era impensado.

El mediocampista de los Cafetaleros de Tapachula ocupa el rol de director técnico del equipo chiapaneco y en su tercer encuentro como estratega en el Ascenso MX, el ex jugador de Toluca, Querétaro y Jaguares en Liga MX fue el primero en ser contraparte de Diego Armando Maradona en esa División.

De la Torre no tiene contrato como técnico en Cafetaleros, sino que para la directiva chiapaneca sigue siendo un jugador más de la plantilla.

Desde 2003, cuando Antonio Mohamed fue jugador y técnico del Zacatepec al mismo tiempo no ocurría un caso similar al de De la Torre, quien vio limitada su acción sobre la cancha tras sufrir una lesión a mediados de julio pasado.

“Ya me gustó esto de ser entrenador. Lo tenía planeado, pero no sabía que me iba a llegar tan rápido. Un domingo era jugador y el lunes en la mañana, el entrenador”, declaro De la Torre para el portal de ESPN.

Maradona se fundió en un abrazo con Vinicio Angulo, quien salió de cambio tras ser la figura del juego al convertir tres goles. AP / E. Verdugo

SALUDO

AMLO lanza un guiño al “10”

En su visita de ayer a Sinaloa, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador mandó un saludo a Maradona.

“Diego también es una leyenda, es un futbolista destacadísimo en el mundo, es genio y figura hasta la sepultura”