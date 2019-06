El defensa Andrés Ramírez tiene objetivos claros en Leones Negros

Llegó procedente del Zacatepec para reforzar la zaga central de Leones Negros, lo cual motiva a Andrés Ramírez, quien en su semana de trabajo con su nuevo equipo, reconoce que le ha costado mucho trabajo, pero la ayuda de sus compañeros le ha ayudado a suavizar la carga que significan estos días.

"Cuando me dijeron que Leones Negros me quería, no lo pensé dos veces, decidí quedarme porque es una muy buena institución".

“Sé que me puede ir un poco mejor. La verdad que cuando me dijeron que Leones Negros me quería, porque tenía otras opciones, no lo pensé dos veces, decidí quedarme porque es una muy buena institución. Es un buen equipo, con historia y tiene muchos reflectores, mucho más que otros del Ascenso”.

De afuera se ve una cosa de la institución de Leones, pero ya dentro, el ambiente, la formalidad, sus instalaciones, el cuerpo técnico y el arropo de los compañeros, dice Ramírez que ha reafirmado su determinación de elegir al equipo que nació grande para continuar su carrera.

“Sabía que era una muy buena institución, pero ya estando adentro, te das cuenta que las cosas se hacen mucho mejor de lo que uno piensa o se ve de afuera. Para ser la primer semana me he adaptado muy bien a todo, falta adaptarme a las ideas del técnico en lo que quiere en la cancha”.

Ramírez llegó a Leones no a ser banca, sino a reforzar, a ayudar al equipo a lograr la Liguilla como primera meta, luego pensar en el título que les dé la posibilidad de pelear por meterse a la Liga MX, eso fue lo que ha platicado con la dirigencia y él también lo quiere.

“Me quiero consolidar, ser titular con el equipo, lo que queremos (en lo) grupal es meternos a la fiesta y lograr el ascenso, eso queremos todos. En lo que pueda ayudar, estaré ahí, dando consejos a los menores, también sé aprender de los que tienen más experiencia. En el equipo anterior que estaba, era lo mismo, (teniamos) jóvenes y tendremos mucha dinámica”.

RR