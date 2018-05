El adiós de Jules Rimet

Para 1954, la Copa del Mundo ya era el gran acontecimiento mundial y acaparaba las portadas de las secciones deportivas de todo el mundo, y EL INFORMADOR no era ajeno a ello.

Ciertamente no era objeto de grandes espacios en los días previos a la competencia, pero para su edición del 16 de junio de ese año, la portada era contundente: “México contra el Brasil por la Copa del Mundo”.

Apoyados de nueva cuenta en la agencia United Press, ese día se da cuenta de que a sus 81 años, Jules Rimet, el padre de la Copa del Mundo, deja su puesto de presidente de la FIFA al terminar el certamen suizo y promete además que ése será el mejor Mundial hasta el momento.

También se informa de la molestia de los medios presentes en Suiza por la mala organización que no les permite obtener las entradas para el partido inaugural. “La oficina de prensa del torneo fue instalada en una choza como las que se usaban en la guerra para guarecer a los soldados”, cita la nota.

Con la duda de si se alcanzaría a recuperar Antonio Carbajal, abre la información del equipo mexicano que enfrenta a Brasil en el arranque del torneo.

En ese entonces ya se incluyen fotos en la portada de la sección, pero no son de las notas de la Copa del Mundo. Ese día, por ejemplo, aparece una del Parque Oro que había sufrido los estragos de una tormenta que arrancó parte de la techumbre. En esa misma página conviven con la información del Mundial una previa del Guadalajara vs. León por la Copa de Oro de Occidente, o el traspaso del arquero Raúl Córdoba del Atlas al Oro “por una suma que los directivos no quisieron precisar”. El “Inglés”, como le decían, había sido campeón tres años atrás con los rojinegros.

Mantiene el interés, pero...

Al día siguiente del arranque del torneo, tras la derrota del Tri por 5-0 ante Brasil, EL INFORMADOR abre su sección deportiva con un sarcástico “Magnífico fue el entrenamiento de los Cariocas con México”, acompañado de una caricatura que nada tiene que ver con el encuentro, sino con la próxima pelea de box de la leyenda Rocky Marciano.

Por primera vez en la cobertura del evento se incluyen entrevistas previas a los partidos, pues en las ediciones mundialistas anteriores la información se remitía sólo a resultados o estadísticas. Así por ejemplo, el técnico del Tri, Antonio López Herranz, asegura que la goleada ante Brasil se debió, entre otras causas, a que “todos los jugadores brasileños estaban en excelentes condiciones físicas”.

Pese a la magnitud del evento, todavía la Copa del Mundo no es motivo suficiente para ser la nota principal de la sección todos los días, en especial cuando no hay actividad, como el 18 de junio, cuando las principales informaciones son que Marciano retuvo su título y que el Guadalajara venció al León 4-1 en la Copa de Oro de Occidente, acompañada una nota de una ilustración y la otra de una foto del “Tubo” Gómez volando para quedarse con una pelota.

El milagro de Berna

Así es conocido el capítulo de la Final del Mundial de 1954. Hungría, invicto los últimos cuatro años, enfrentaba a una Selección alemana que había llegado a los tumbos al partido grande. La victoria correspondió a los germanos por 3-2, para alzar su primer título.

En su edición del 5 de julio, EL INFORMADOR abre con “El futbol húngaro muestra su crespón negro” y en la crónica de Henry Thornberry se da cuenta de un hecho poco conocido de ese episodio: la insistencia de jugar de la estrella magiar Ferenc Puskas, pese a no estar en plenitud física por una lesión durante el torneo, y la debilidad del técnico húngaro por ceder a las presiones de su capitán. “Puskas fue sólo una sombra, aunque se le considera el más grande jugador del mundo”, cita el periodista.

Un día antes, en la previa, se daba cuenta de que era una Final dispareja y que el duelo no tenía la altura para disputar un título del mundo. 24 horas después todos esos comentarios eran añicos. Tras la pausa por la Gran Guerra, otra vez el favorito, como en Brasil, se quedaba con las ganas de alzar la Jules Rimet.