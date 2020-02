El “Vasco” quiere seguir enrachado

La escuadra de Leganés, que dirige el mexicano Javier Aguirre, querrá aprovechar la mala racha por la que atraviesa Levante para cosechar otras tres unidades en la Liga de España.

El conjunto pepinero desea logra la victoria hoy en el estadio Ciudad de Valencia dentro de la Jornada 23 para salir de los puestos de descenso debido a que se ubica en el decimooctavo lugar con 18 unidades.

En estos momentos, Leganés empata en puntos con Mallorca, que tiene mejor diferencia de goles, pero el primer criterio de desempate en España es el resultado de duelos directos y ahí el “Lega” ostenta la ventaja ya que ganó en la primera vuelta.

El plantel del “Vasco” Aguirre atraviesa un buen momento en la campaña dentro de LaLiga con apenas una derrota en los últimos siete compromisos, camino que espera extender en la competencia.

Desde que el DT mexicano llegó al timón, Leganés tiene un balance de tres victorias (Celta, Espanyol y Real Sociedad), cuatro empates (Real Sociedad, Alavés, Valladolid y Atlético de Madrid) y tres descalabros (Barcelona, Sevilla y Getafe).

El estratega azteca aseguró que en su equipo no voltean a ver la tabla de puntos, ya que lo único que buscan es ganar la mayor cantidad de puntos a como dé lugar.

“En este vestuario están prohibidas las cuentas. Si te sales un pelín de la ruta, te puede desanimar. El futbol no es matemática pura y dura. No somos de hacer cuentas. Yo tengo las mías, pero no te las voy a decir. Nada más yo… no se las digo ni a mi mujer”.

Por su lado, Levante tratará de hacer valer su condición de local para romper su racha de cuatro derrotas consecutivas por lo que se empieza asomar a la zona de descenso ya que posee 26 puntos en el decimotercer escalón.

Advierte peligrosidad

El “Vasco” señaló que no deberán confiarse por la mala racha que atraviesan los valencianos. “El Levante lleva una mala racha, pero eso lo hace más peligroso. Probabilidades tienen de salir de esa racha ahora. Después de cuatro derrotas, va creciendo la probabilidad de dejar de perder”.