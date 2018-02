El “Titán” quiere Mundial

El 7 de enero de 2015, el nombre de Carlos Salcedo apareció en el radar del futbol mexicano. Se trataba de un joven desconocido de Guadalajara que llegaba como refuerzo a Chivas por una extraña ruta: proveniente del Real Salt Lake de la MLS.

“Tenemos ese deseo de sobresalir, sin importar si hablan bien o mal de ti”.

Para aficionados y medios de comunicación había tan poco qué decir de él, que su primer gran reto fue encarar su pasado como aficionado del club rival, el América.

Pocos meses más tarde Salcedo hizo que se hablara exclusivamente de su desempeño, pues se ganó la titularidad en Chivas y no la soltó hasta que dio el salto a Europa para jugar con la Fiorentina de Italia.

Son apenas tres años en el profesionalismo, pero Salcedo ha pasado por México, Italia y ahora milita en Alemania con el Eintracht Frankfurt. Es titular en un equipo que pelea los primeros puestos en la Bundesliga y son semifinalistas de la Copa Alemana, pero paradójicamente se sigue hablando poco de Carlos Salcedo, el zaguero mexicano que es titular en una Liga de primer mundo.

Peor aún, cuando se habla del futbolista tapatío es para cuestionar sus llamados a Selección y su posición de lateral por izquierda, que es donde lo hace jugar el técnico del Tricolor, Juan Carlos Osorio.

“Hay jugadores como Guardado que sigue con un hambre tremenda; tiene tres Mundiales y quiere el cuarto”.

“¿Te sientes cómodo jugando de lateral?”, es casi la pregunta obligada para un defensa que dio el salto a Europa jugando como zaguero central. “Cuando regresé de la Selección en octubre pasado del juego contra Trinidad y Tobago, el técnico del club (Niko Kovac) me vio en Selección, vio que estuve de lateral y para el siguiente partido decidió utilizarme ahí. Creo que lo más destacado de esto que te cuento es que el técnico se tomó el tiempo de ver el juego ante Trinidad y decide ponerme en esa posición, no es una casualidad, ni creo que se debe de hablar más de ese caso, al final ya son tres técnicos que ven la misma cosa, me piden lo mismo en Selección y acá, uno tratará de hacer lo mejor posible”.

— ¿Cómo te sientes con las críticas sobre tu desempeño como lateral?

— Al final no me queda más que agradecer al técnico Paulo Souza (ex técnico de la Fiorentina) que a mi llegada a Europa me puso en esa posición (lateral izquierdo) que era desconocida allá, tenía tres años sin jugar de lateral, la última vez que la había jugado fue en la MLS a los 18 años. Cuando un entrenador ve algo y ahora lo hace Niko Kovac (DT del Eintracht Frankfurt) y también el profe Juan Carlos Osorio, algo debes de tener. Hoy me toca jugar esa posición y trato cada día de mejorar y aprender, no me afecta lo que se pueda decir, me preocupo por ser mejor, por cada día estar a 100% con mi equipo y que eso me dé para ir a Selección, eso es lo que me quita el sueño, el deseo de ir a un Mundial, de triunfar en Europa.

Salcedo ha sido un indiscutible en el Frankfurt en la Liga Alemana y también en las convocatorias de Juan Carlos Osorio. Es el defensa mexicano que más minutos suma en el último semestre.

— ¿Te extraña que no se hable tanto de ti con respecto a otros jugadores que juegan menos en Europa?

— A veces es un poco extraño lo que pasa, uno trata de no prestar atención a ciertas cosas, al final nosotros y me atrevo a hablar por mis compañeros que juegan en Europa, lo que hacemos, lo hacemos por nosotros, por nuestras familias, por tratar de llegar lo mejor posible a cada convocatoria que nos toca estar. Detrás de cada jugador hay una historia y no es fácil el estar acá, pero te ayuda, estando en Europa creces en todos los aspectos no sólo dentro de la cancha, también fuera de ella, te hace más maduro y lo puedes ver con Hirving Lozano que le ha hecho muy bien jugar en Holanda, me llena de orgullo, ojalá el día de mañana estemos a la altura de Argentina y Uruguay exportando jugadores en Europa. También me sorprende que se cree que porque estás en un equipo que no es de los grandes la competencia puede ser fácil y no lo es así, solamente los que hemos tenido la fortuna de estar en Europa sabemos lo que significa. Cada entrenamiento es un partido, el roce en cada jugada, cada esfuerzo y competencia es de un nivel muy alto. Creo que mientras cada uno de nosotros, juegue o no, tenga el hambre de luchar por su club y por la Selección, el esfuerzo valdrá la pena.

El reto más importante que tiene Salcedo está por venir, prácticamente a tres meses del Mundial de Rusia 2018, busca seguir en el agrado del técnico nacional, compitiendo al más alto nivel y sin importar lo que se pueda decir o no de él, se concentra en cumplir el sueño de jugar su primer Mundial. “Acepté venir aquí por lo que es Alemania hoy en día y desde muchos años atrás, creo que es un futbol diferente, pero estamos los mexicanos tan lejos del futbol europeo, sería bueno copiar varias cosas, aprender los ejemplos buenos. Es un gran año, año de Mundial y todos soñamos con eso, sería mi primer Mundial y veo un grupo de seleccionados con mucha calidad en esta generación y voy a pelear por poder estar ahí”.

Especial/ Érick López

FICHA

• Carlos Joel Salcedo Hernández

• Guadalajara

• 24 años

• 1.88 mts

• Defensa

• Clubes: Real Salt Lake (MLS), Chivas, Fiorentina (Ita) y Eintacht Frankfurt (Ale)